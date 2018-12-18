Мораторий на землю: Верховная Рада определила решающую дату рассмотрения

Верховная Рада Украины рассмотрит блок вопросов о продлении моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения в четверг, 20 декабря.

Соответствующее решение приняли народные депутаты во вторник на заседании Верховной Рады. "За" проголосовали 235 парламентариев. Против высказались 10 нардепов, при этом 78 не голосовали.

Таким образом окончательное решение Рада примет в четверг.

Напомним, что в Украине мораторий на продажу земли продлевали уже семь раз. В результате владельцы паев сдают участки в аренду на срок до 49 лет крупным холдингам по цене всего лишь около 3 тыс. грн за га в год.

С одной стороны, рынок земли в Украине, соглашаются и в Кабмине, и в профильных ассоциациях, запускать необходимо. Однако в то же время необходимо навести порядок в существующей системе, защитить права владельцев земли, создать механизмы, которые не допустят концентрации земли в одних руках и защитят интересы украинцев.

Сейчас средняя стоимость, по оценке Ассоциации фермеров, составляет 30 тыс. грн за га. Если сдавать гектары в аренду, в лучшем случае можно будет получить 10% в год от ее стоимости.

Как сообщал OBOZREVATEL, после снятия в Украине моратория на продажу земли сельхозназначения, цена за один гектар может вырасти до 6-8 тыс. долларов. Рост стоимости до такого уровня займет примерно 5-6 лет.