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5 декабря • обновлено в 14:47
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Монобольшинство поддержало новые поблажки для "евробляхеров"

1.4т
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Монобольшинство Верховной Рады поддержало отсрочку штрафов за нарушения ввоза "евроблях" до 31 декабря 2019 года.

Законопроект №2288 в первом чтении поддержали 311 народных депутатов при необходимых 226 голосах, свидетельствует официальный сайт парламента.

Парламентарии также согласились сократить сроки подготовки документа ко второму чтению.

Депутаты поддержали отсрочку штрафов до 31 декабря 2019 года

Депутаты поддержали отсрочку штрафов до 31 декабря 2019 года

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Авто на еврономерах
Место
Украина
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