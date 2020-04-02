Пандемия коронавируса COVID-19 и введенный из-за нее карантин стали причиной множества проблем для тех, кто арендует жилье в Киеве и других городах Украины. Многие компании и предприятия отправили своих сотрудников в неоплачиваемые отпуска, уволили часть персонала или даже прекратили свое существование.

В этой ситуации те, кто снимает жилье, всерьез задумались о том, как отсрочить или отменить арендную плату, чтобы сэкономить средства на самое необходимое.

В комментарии OBOZREVATEL юристы пояснили, как это можно сделать.

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Главное:

Законных оснований не платить за аренду квартиры нет, если ею можно продолжать пользоваться на карантине.

Арендодатель вправе выселить из квартиры жильца, своевременно не оплатившего аренду.

Арендодатель заинтересован в том, чтобы пойти навстречу арендатору.

Вопрос временной приостановки оплаты или уменьшения стоимости аренды может быть решен путем подписания дополнительного соглашения между арендатором и арендодателем.

Арендатор должен учитывать материальное положение арендодателя, для которого сдаваемая квартира может быть единственным способом выжить.

"Законных оснований отсрочить или отменить арендную плату, к сожалению, нет. Верховная Рада приняла решение о государственном имуществе, на которое могут распространяться каникулы, но это не касается частной собственности", – сказал OBOZREVATEL адвокат Евгений Корнийчук.

Он признал, что арендатор может ссылаться на форс-мажор, но собственник жилья "может просто не согласиться, поменять ключи, и на этом всё закончится", – предположил адвокат.

Он добавил, что оспаривание договора аренды жилья в судебном порядке также малоперспективно. "В большинстве цивилизованных стран в подобных ситуациях человека нельзя выгнать из дома, особенно если у него есть несовершеннолетние дети, если он временно не работает и так далее. Но в Украине такого нет, и это большое упущение законодательства", – признал Корнийчук.

"К сожалению, ситуация, когда человека вышвыривают на улицу из-за неуплаты арендной платы, возможна. Права арендатора в подобной ситуации у нас фактически не защищены", – сказал он.

Адвокат озвучил совет "вне юридической плоскости": "собственникам жилья необходимо понимать, что надо идти на уступки. Мы все люди, и неизвестно, в каких обстоятельствах мы можем оказаться завтра. А арендаторам – пытаться договариваться заранее об отсрочке, реструктуризации долга или чем-то еще".

Арендотатель вправе вышвырнуть должника на улицу

"Договор аренды – это гражданско-правовые отношения. Есть сумма аренды. Или плати – или освобождай", – заметил в комментарии OBOZREVATEL председатель первого ОСМД Михаил Кальтагейсер. "Но как человек и как руководитель я понимаю, что нужно договариваться с людьми", – сказал он.

По мнению председателя, если возникла проблема с оплатой аренды за квартиру, должен начаться "логический процесс договора". При этом он подчеркнул, что в условиях, когда "рынок аренды просел", и "быстро найти нормальных арендаторов" достаточно сложно, владелец жилья также заинтересован в том, чтобы пойти на определенную уступку и "не потерять всю сумму аренды".

В частности, "можно заключить дополнительное соглашение в связи с непредвиденными обстоятельствами", – допустил Кальтагейсер. Вместе с тем он подчеркнул: каждая семья сама принимает решение о том, оплачивать ли аренду в полном объеме или "растянуть оплату и купить покушать".

Адвокат "Столичной коллегии адвокатов" Геннадий Дубов, говоря OBOZREVATEL о юридических основаниях не платить за аренду квартиры в период карантина, указал на законодательную "мнимую надежду".

"На внеочередной сессии Верховной Рады в Переходные положения Гражданского кодекса добавили один пункт: что на время карантина арендатор может быть освобожден от арендной платы на основании пункта 6 статьи 762 Гражданского кодекса. Там сказано, что в случае, если арендатор не может использовать объект аренды, то арендная плата ему не начисляется".

Таким образом, "законодатель дал мнимую надежду на то, что на время карантина все освобождаются от арендной платы, но по факту это не так", – подчеркнул юрист.

Он пояснил, что эта норма закона работает только в том случае, если нет возможности пользоваться арендованным жильем, например, в случае "принудительного отселения" зараженных. "Но если арендатор может пользоваться квартирой, то он не освобождается от оплаты", – заметил адвокат.

"Есть часть 4 той же статьи, в которой говорится о том, что при определенных обстоятельствах можно ходатайствовать перед арендодателем о снижении арендной платы. Но эта норма абсолютно бесперспективная, поскольку речь идет о доброй воле двух сторон. Фактически законодатель предлагает нам лично договариваться со своим арендодателем", – констатировал Дубов.

Юрист Анна Маляр, говоря об этой проблеме в комментарии OBOZREVATEL, призвала вспомнить о том, что нередко арендная плата – единственное средство дохода пожилого или больного человека. "Я могу привести два "дачных" примера. Я говорю о дачах по 6 соток. С двух сторон он нашей дачи находятся дачи пенсионеров, семейных пар, которые оставили свои киевские квартиры и сдают их, а сами живут на даче. Они не могут выжить на пенсии. С этих денег за квартиру они просто питаются и покупают лекарства. Если арендаторы им не заплатят, им просто не за что будет купить себе еду".

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