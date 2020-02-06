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7 февраля • обновлено в 07:48
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300 грн за полный день: в сети всплыли расценки за митинг против рынка земли

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В Киеве митингующим, которые собрались в четверг, 6 февраля, с протестами против внедрения рынка земли в Украине платят от 140 до 300 гривен.

Организаторы отметили, что для участия в акциях приглашают мужчин и женщин в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом свидетельствует публикация в сообществе "Массовка, кастинги, съемки, Киев" на Facebook.

Митингующие были разделены на две группы – одни должны участвовать до 13:00, другие – до 17:30.

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Организаторы обещали заплатить 140-170 гривен в первом случае и 300 гривен – во втором.

В частности, участники акции протеста призвали президента Владимира Зеленского встретиться с аграриями и прислушаться к их мнению.

Потом колонна с плакатами отправилась к зданию Верховной Рады Украины, где 6 февраля планируют начать рассмотрение законопроекта о введении рынка земли сельскохозяйственного назначения.

Митингующие были разделены на две группы – одни должны участвовать до 13:00, другие до 17:30

Митингующие были разделены на две группы – одни должны участвовать до 13:00, другие до 17:30

В Киеве устроили массовые акции против продажи земли

В Киеве устроили массовые акции против продажи земли

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 20 сентября Минэкономразвития опубликовало законопроект о рынке земли в Украине. Его собираются запустить уже осенью 2020 года.

  • Согласно документу, право собственности на сельхозземли смогут покупать граждане Украины, юридические лица, зарегистрированные в Украине, территориальные общины и государство.

  • Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.

  • Украинцы вышли с протестом против открытия рынка земли.

  • Зеленский обратился к украинцам, объяснив, зачем нужна продажа земли.

  • 12 ноября в Верховной Раде не состоялось голосование за законопроект о рынке земли из-за разногласий внутри фракции "Слуга народа".

  • Верховная Рада 13 ноября 240 голосами поддержала законопроект о рынке земли (№2178-10) в первом чтении. Таким образом, уже в октябре 2020 года, если парламентарии успеют до конца года рассмотреть законопроект во втором чтении, украинцы смогут продавать и покупать землю.

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Автор
Виктор Калиненко
Темы
Рынок земли в Украине Мораторий на продажу земли
Место
Украина Киев
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Кабиров Айрат
Кабиров Айрат
На Майдане было 200 гривен в час. 300 в день.. Совсем оборзели
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Лыскин Юрий
Лыскин Юрий
Рынок земли в Украине блокируют в основном проросийские силы. Это партия кума Путина Виктора Медведчука «Оппозиционный Блок — За жизнь!» и «Батькивщина» Юлии Тимошенко, которую давно и не без оснований подозревают в тайных связях с Кремлем.
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
дак дешево шо то,зимой 13/14,платили 200 день,400 ночь,кормили пару раз,за активные действия премия,короче за сутки ,с отдыхом ночью часа три,получалось 500грн,по курсу восемь,расценки менялись,то в Мариинском больше отстегивали,то на Майдане,поэтому люди бегали где больше,студенты по очереди ,через день,по полгруппы,конечно отстегивали куратору группы,но все были довольны,хотя потом и идейных появилось дофига.
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