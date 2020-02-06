300 грн за полный день: в сети всплыли расценки за митинг против рынка земли

В Киеве митингующим, которые собрались в четверг, 6 февраля, с протестами против внедрения рынка земли в Украине платят от 140 до 300 гривен.

Организаторы отметили, что для участия в акциях приглашают мужчин и женщин в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом свидетельствует публикация в сообществе "Массовка, кастинги, съемки, Киев" на Facebook.

Митингующие были разделены на две группы – одни должны участвовать до 13:00, другие – до 17:30.

Организаторы обещали заплатить 140-170 гривен в первом случае и 300 гривен – во втором.

В частности, участники акции протеста призвали президента Владимира Зеленского встретиться с аграриями и прислушаться к их мнению.

Потом колонна с плакатами отправилась к зданию Верховной Рады Украины, где 6 февраля планируют начать рассмотрение законопроекта о введении рынка земли сельскохозяйственного назначения.

Митингующие были разделены на две группы – одни должны участвовать до 13:00, другие до 17:30

В Киеве устроили массовые акции против продажи земли

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся