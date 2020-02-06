300 грн за полный день: в сети всплыли расценки за митинг против рынка земли

В Киеве митингующим, которые собрались в четверг, 6 февраля, с протестами против внедрения рынка земли в Украине платят от 140 до 300 гривен.
Организаторы отметили, что для участия в акциях приглашают мужчин и женщин в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом свидетельствует публикация в сообществе "Массовка, кастинги, съемки, Киев" на Facebook.
Митингующие были разделены на две группы – одни должны участвовать до 13:00, другие – до 17:30.
Организаторы обещали заплатить 140-170 гривен в первом случае и 300 гривен – во втором.
В частности, участники акции протеста призвали президента Владимира Зеленского встретиться с аграриями и прислушаться к их мнению.
Потом колонна с плакатами отправилась к зданию Верховной Рады Украины, где 6 февраля планируют начать рассмотрение законопроекта о введении рынка земли сельскохозяйственного назначения.
Митингующие были разделены на две группы – одни должны участвовать до 13:00, другие до 17:30
В Киеве устроили массовые акции против продажи земли
Как сообщал OBOZREVATEL:
20 сентября Минэкономразвития опубликовало законопроект о рынке земли в Украине. Его собираются запустить уже осенью 2020 года.
Согласно документу, право собственности на сельхозземли смогут покупать граждане Украины, юридические лица, зарегистрированные в Украине, территориальные общины и государство.
Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.
Украинцы вышли с протестом против открытия рынка земли.
Зеленский обратился к украинцам, объяснив, зачем нужна продажа земли.
12 ноября в Верховной Раде не состоялось голосование за законопроект о рынке земли из-за разногласий внутри фракции "Слуга народа".
Верховная Рада 13 ноября 240 голосами поддержала законопроект о рынке земли (№2178-10) в первом чтении. Таким образом, уже в октябре 2020 года, если парламентарии успеют до конца года рассмотреть законопроект во втором чтении, украинцы смогут продавать и покупать землю.
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