Миссия МВФ в Украине: Фонд сделал важное заявление

Миссия Международного валютного фонда готова вернуться в Киев после выборов в Верховную Раду и формирования нового правительства.

Об этом сказано в заявлении главы миссии Рона ван Родена в четверг, 30 мая, передает "Интерфакс-Украина". "Миссия готова вернуться в Киев для продолжения дискуссий после парламентских выборов, как только новое правительство определится с приоритетами своей политики", – указывается в заявлении.

По его словам, команда специалистов МВФ имела очень продуктивные дискуссии с властями Украины, включая президента Владимира Зеленского, относительно пересмотра программы stand-by между Украиной и МВФ. Эксперты МВФ пришли к заключению относительно реалистичности денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики, отметил ван Роден.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

В СМИ появилась информация, что миссия Международного валютного фонда, которая прибыла в Украину на две недели, сокращает график работы и не будет пересматривать программу сотрудничества.

Позже эту же информацию опровергли в комментарии СМИ в украинском представительстве Фонда.

В Кабинете министров заверили, что МВФ продолжит работу по установленному графику.

Секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что Украина продолжит активное сотрудничество с МВФ. Он опровергнул информацию, что миссия Фонда покинула Украину из-за роспуска парламента.

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