Миру предрекли новый кризис: стало известно, что грозит Украине

Эпицентр нового мирового финансового кризиса, который прогнозируют экономисты, возникнет в Китае, а замедление китайской экономики, в свою очередь, отразится и на Украине.

"Китай очень зависит от внешнего инвестирования, там очень высокая закредитованность банков, частных и государственных компаний. Любое ослабление юаня приведет к резкому удорожанию обслуживания китайских внешних долгов. Это может привести к точечным дефолтам в различных секторах", – сообщил экономист Алексей Кущ в комментарии "Апострофу".

По его словам, в этой ситуации Украина находится в уязвимом положении, поскольку страна входит в напряженный цикл погашения внешних долгов.

"Нам будет очень сложно привлечь внешнее финансирование. Есть вероятность, что мы не сможем даже рефинансировать старые долги", – отметил Кущ.

Еще одним возможным фактором риска экономист называет зависимость Украины от экспорта металлов, которые могут подешеветь.

"Это резко сократит наш экспорт. Кроме того, может возникнуть эффект "сырьевых ножниц" – парадоксальная ситуация, когда цены на наше традиционное сырье будут падать, а на нефть и природный газ – оставаться на относительно высоком уровне. То есть наш экспорт будет дешеветь, а импорт – дорожать", – резюмировал Кущ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный американский инвестор и финансист Джордж Сорос спрогнозировал, что Европа столкнется с неизбежной экзистенциальной угрозой в виде полномасштабного финансового кризиса.