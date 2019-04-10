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Мировые цены на нефть выросли: озвучены причины

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Цены на нефть эталонных марок в среду, 10 апреля, в ходе азиатских торгов перешли к слабому росту и находятся близко к максимальным уровням за последние пять месяцев.

В частности, стоимость июньских фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялась до 70,80 доллара за баррель, что на 0,27% выше уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) вырос на 0,36% – до 64,21 доллара за баррель.

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Котировки Brent

Котировки Brent

ICE Futures

Котировки WTI

Котировки WTI

ICE Futures

Инвесторы ждут публикации данных об изменении товарных запасов топлива в Соединенных Штатах. Кроме того, на этой неделе ожидаются публикации ежемесячных обзоров ОПЕК и Международного энергетического агентства, сообщает "Интерфакс-Украина".

Американский институт нефти уже сообщил о снижении запасов сырья на прошлой неделе на 4,09 млн баррелей. При этом резервы бензина сократились на 7,08 млн баррелей, а дистиллятов – на 2,4 млн баррелей.

Мировые цены на нефть выросли: озвучены причины

Как сообщал OBOZREVATEL, нервозность на рынке нефти сохраняется. По словам экспертов, она связана с сигналами ослабления экономического подъема в Китае и ухудшения перспектив мировой экономики в целом.

"Несмотря на то, что нефтяной рынок, кажется, достиг своего дна и, скорее всего, пойдет вверх, остается вероятность спадов, учитывая сезонные факторы и риски, связанные с динамикой финансовых рынков", – заявил сырьевой трейдер NH Investment&Securities в Сеуле Хонг Сунгки.

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