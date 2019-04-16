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МирСпорт

/Новости экономики

Мировые цены на нефть внезапно упали: названы причины

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Цены на нефть эталонных марок во вторник, 16 апреля, в ходе азиатских торгов снизились на фоне растущих ожиданий увеличения добычи в Соединенных Штатах.

В частности, стоимость июньских фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures опустилась до 71,10 доллара за баррель, что на 0,11% ниже уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизился на 0,01% – до 63,35 доллара за баррель.

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Котировки Brent

Котировки Brent

ICE Futures

Котировки WTI

Котировки WTI

ICE Futures

Добыча нефти в США на прошлой неделе осталась на рекордно высоком уровне – 12,2 млн баррелей в сутки, сообщает "Интерфакс".

"Поскольку ожидается, что добыча нефти в США продолжит расти, запасы нефти в стране также будут увеличиваться", – заявил аналитик по сырьевому сектору Rakuten Securities Inc. в Токио Сатору Йосида.

"В то же время, незапланированные потери экспорта, в том числе из Ирана и Венесуэлы, продолжат поддерживать рост цен на нефть", – добавил он.

С начала 2019 года нефть Brent подорожала примерно на 32%, а WTI – на 40% на фоне ограничения добычи странами ОПЕК+.

Мировые цены на нефть внезапно упали: названы причины

Как сообщал OBOZREVATEL, нервозность на рынке нефти сохраняется. По словам экспертов, она связана с сигналами ослабления экономического подъема в Китае и ухудшения перспектив мировой экономики в целом.

"Несмотря на то, что нефтяной рынок, кажется, достиг своего дна и, скорее всего, пойдет вверх, остается вероятность спадов, учитывая сезонные факторы и риски, связанные с динамикой финансовых рынков", – заявил сырьевой трейдер NH Investment&Securities в Сеуле Хонг Сунгки.

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Тема
Мировые цены на нефть
Место
Украина
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
На 0.1%??? Это фсё... Щас бензин каааак начнет дешеветь на заправках Нэзалэжной)).
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