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Мировые цены на нефть побили рекорд в 2019 году

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Цены на нефть эталонных марок в четверг, 14 марта, в ходе азиатских торгов выросли четвертую сессию подряд и достигли максимальных отметок за последние четыре месяца.

В частности, стоимость майских фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла до 67,71 доллара за баррель, что на 0,2% выше уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) вырос на 0,2% – до 58,37 доллара за баррель.

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Таким образом, с начала недели Brent подорожала на 2 доллара за баррель, а WTI – на 2,37 доллара за баррель.

Котировки Brent

Котировки Brent

ICE Futures

Котировки WTI

Котировки WTI

ICE Futures

Рост стоимости нефти эталонных марок вызван неожиданным сокращением товарных запасов топлива в Соединенных Штатах и ожиданиями возможного продления сделки ОПЕК, сообщает "Интерфакс".

В частности, товарные запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,86 млн баррелей. Одновременно с этим запасы бензина упали на 4,62 млн баррелей вместо ожидавшегося сокращения на 3 млн баррелей.

Мировые цены на нефть побили рекорд в 2019 году

Как сообщал OBOZREVATEL, нервозность на рынке нефти сохраняется. По словам экспертов, она связана с сигналами ослабления экономического подъема в Китае и ухудшения перспектив мировой экономики в целом, а также продолжающегося роста запасов в США.

"Несмотря на то, что нефтяной рынок, кажется, достиг своего дна и, скорее всего, пойдет вверх, остается вероятность спадов, учитывая сезонные факторы и риски, связанные с динамикой финансовых рынков", – заявил сырьевой трейдер NH Investment&Securities в Сеуле Хонг Сунгки.

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Тема
Мировые цены на нефть
Место
Украина
Тег
Организация экспортеров нефти (ОПЕК)
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Батурин Юрий
Батурин Юрий
Хохлы, зрада опять? Рашка не развалится?
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