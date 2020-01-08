Мировые авиакомпании решили летать в обход Ирана после трагедии с самолетом МАУ

Федеральное управление гражданской авиации США запретило полеты над территорией Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов.

Одновременно с этим другие авиакомпании также начали менять маршруты своих рейсов над этими территориями. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar, который позволяет в реальном времени наблюдать за положением воздушных судов.

В частности, рейсы Emirates из Дубаи в Нью Йорк (EK201 и EK205), которые выполняли рейсы над Ираном, уже летят через Саудовскую Аравию.

British Airways также пустила рейсы, минуя пространство Ирана. Рейс BA157 из Лондона в Кувейт держится территории Саудовской Аравии.

Перенаправляет свои рейсы в обход территории Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов решили и в Air France.

"Air France, как только стало известно об авиаударах решила приостановить все полеты в воздушном пространстве Ирана и Ирака. Речь идет о мере предосторожности", – заявил представитель компании.

Позже Lufthansa сообщила, что приостановила полеты над Ираном и Ираком.

"В настоящее время мы не летаем над Ираном и Ираком. Безопасность наших пассажиров и сотрудников является приоритетом", – говорится в заявлении немецкой авиакомпании.

Федеральное управление гражданской авиации США запретило полеты над территорией Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов

Как сообщал OBOZREVATEL:

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