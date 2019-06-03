Минус 28 млрд: стало известно о проблемах с бюджетом Украины из-за налоговой и таможни

Налоговая и таможня перечислили в бюджет Украины на 28,2 млрд грн меньше, чем было утверждено за январь-май.

Об этом написал в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец. По его словам, бюджет спас только Нацбанк, который уже полностью осуществил пересчет части своей прибыли.

"Итоги за 5 месяцев 2019:

- Поступления в Государственный бюджет не выполнено на 8,5 млрд грн, или -1,96% к плану, собрали 426,7 млрд грн при плане 435,2 грн. При этом НБУ уже досрочно перечислил свою ежегодную норму в размере 64,9 грн;

- Налоговая собрала 172,3 млрд грн при плане 187,2 млрд грн, -7,94% к плану.

- Таможня собрала 128,4 млрд грн при плане 141,7 млрд грн, -9,37%.

- Местные бюджеты собрали 111,2 млрд грн при плане 108,9 млрд грн, план перевыполняется на 2,09%" - рассказал Компаниец.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 1 квартале 2019 года резко упал прирост ВВП, что свидетельствует о снижении темпов прироста украинской экономики в целом.

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