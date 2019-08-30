Украина получила нового министра экономики: что о нем известно

Новый министр экономического развития и торговли Тимофей Милованов, которого накануне утвердила на соответствующем посту Верховная Рада IX созыва, является почетным президентом Киевской школы экономики и членом Совета Национального банка.

Он учился в Киевском политехническом институте и Киево-Могилянской Академии, окончив которые получил два магистерских диплома, сообщает OBOZREVATEL.

В 1999 году получил степень магистра экономики в Киевской школе экономики. В 2004 году – степень PhD по экономике в Университете Висконсин-Мэдисон.

Преподавал в Пенсильванском университете, Университете Бонна, Университете штата Пенсильвания и Университете Питтсбурга.

В 2014 и 2015 годах Forbes Ukraine включал Милованова в рейтинг лучших украинских экономистов – Top Economic Thinkers.

Милованов также является соучредителем аналитической платформы VoxUkraine. Ее основная цель – деятельность, направленная на развитие экономической дискуссии и предоставление качественной аналитики экономических и других процессов в Украине.

Украина получила нового министра экономики Facebook Тимофея Милованова

Летом 2019 года он организовал обучение от Киевской школы экономики для будущих нардепов от "Слуги народа".

Согласно декларации Милованова за 2018 год, он совместно с отцом (Сергей Милованов. – Ред.) владеет двумя квартирами в Киеве.

В собственности отца есть автомобиль Chevrolet Aveo 2007 года выпуска, а у самого министра – Volvo C30 2008 года.

За год работы в Совете НБУ Милованов заработал 1,3 млн гривен. Кроме того, в Университете Питтсбурга он получил 4,3 млн грн.

Зарплата Милованова в Киевской школе экономики составила 1,8 млн грн.

Милованова является почетным президентом Киевской школы экономики и членом Совета Национального банка Facebook Тимофея Милованова

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 29 августа, началось первое заседание Верховной Рады IX созыва. 424 народных избранника принесли торжественную присягу и получили мандаты. В повестку дня первого заседания включено 27 пунктов, в частности организационного и кадрового характера.

Спикером парламента избрали главу партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова. За соответствующее решение проголосовали 382 парламентария.

Затем Верховная Рада Украины утвердила на должности премьер-министра Алексея Гончарука.

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