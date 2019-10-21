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21 октября • обновлено в 19:20
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"Министр экономики – дебил": Коломойский разгромил Милованова из-за Гонтаревой

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Бизнесмен Игорь Коломойский жестко раскритиковал министра экономики Тимофея Милованова.

Поводом стала поддержка Миловановым экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой после скандального выступления "Квартала 95" о поджоге ее дома, передает "Настоящее время".

Милованов заявил, что номер может негативно повлиять на инвестиционный климат в Украине. Коломойский же ответил, что после таких слов министру следует подать в отставку.

"Потому что это говорит о его уровне как министра. Другого слова как "дебил" для этого просто не найдешь. Очень печально, что министр экономики в Украине – дебил", - сказал Коломойский.

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"На инвестиционный климат влияет номер в развлекательной передаче, сатира и юмор? Тогда, я считаю, что у нас инвестклимата вообще нет! И значит Украине не нужно давать ничего ни МВФ, ни другим", - добавил бизнесмен.

Коломойский и Милованов

Коломойский и Милованов

Как сообщал OBOZREVATEL, Коломойский положительно оценил номер "Квартала 95" о ЧП у Гонтаревой и жестко прошелся по экс-главе Нацбанка, призвав ее лечиться в больнице.

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Персоны
Игорь Коломойский Тимофей Милованов Валерия Гонтарева
Место
Украина
Теги
Квартал 95 Хор Веревки
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Buckley Natasha
Buckley Natasha
Chmo!!!
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