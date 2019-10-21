"Министр экономики – дебил": Коломойский разгромил Милованова из-за Гонтаревой

Бизнесмен Игорь Коломойский жестко раскритиковал министра экономики Тимофея Милованова.
Поводом стала поддержка Миловановым экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой после скандального выступления "Квартала 95" о поджоге ее дома, передает "Настоящее время".
Милованов заявил, что номер может негативно повлиять на инвестиционный климат в Украине. Коломойский же ответил, что после таких слов министру следует подать в отставку.
"Потому что это говорит о его уровне как министра. Другого слова как "дебил" для этого просто не найдешь. Очень печально, что министр экономики в Украине – дебил", - сказал Коломойский.
"На инвестиционный климат влияет номер в развлекательной передаче, сатира и юмор? Тогда, я считаю, что у нас инвестклимата вообще нет! И значит Украине не нужно давать ничего ни МВФ, ни другим", - добавил бизнесмен.
Коломойский и Милованов
Как сообщал OBOZREVATEL, Коломойский положительно оценил номер "Квартала 95" о ЧП у Гонтаревой и жестко прошелся по экс-главе Нацбанка, призвав ее лечиться в больнице.
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