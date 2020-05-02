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3 мая • обновлено в 22:28
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Мининфраструктуры не борется с коррупцией в портах и на "Укрзалізниці" – Гончар

2.2т
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Министерство инфраструктуры не способно побороть коррупцию ни в портах, ни в "Укрзалізниці". Об этом заявил президент Центра глобалистики "Стратегия ХХ" Михаил Гончар.

"Коррупционные потоки как были, так и есть. Очевидно, они, может, даже и выросли. И поэтому по сути правительство, первое, что оно не имеет политической воли, это одно. А второе, если бы она даже и была, то не факт, что ему это удалось бы сделать, а именно убрать паразитов из этих схем, которые в итоге приводят к росту тарифов на перевалку и т.д., из-за чего теряется конкурентоспособность", – сказал Гончар.

Он подчеркнул: министерство инфраструктуры должно способствовать увеличению товаропотоков, развивать транзитный потенциал страны, но его реальные действия приводят к противоположным последствиям.

"Министерство транспорта должно заниматься увеличением товаропотоков, активизацией логических потоков. А здесь как раз все наоборот, оно защищает естественные монополии", – сказал Гончар.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что не удастся обойтись без увеличения тарифов "Укрзалізниці" на грузоперевозки, отметив при этом, что утверждение нового договора на оказание УЗ услуг по организации перевозок грузов отложили до июля.

В то же время экс-министр инфраструктуры Владимир Омельян назвал существенными недостатками в работе министра инфраструктуры сомнительную кадровую политику и масштабную коррупцию в "Укрзалізниці", а также посоветовал руководству Мининфраструктуры и "Укрзалізниці" найти финансовый ресурс не путем поднятия тарифов на грузовые перевозки, а сосредоточиться на преодолении коррупции, потери от которой составляют 15-20 млрд грн в год.

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Автор
Катерина Иванова
Темы
Борьба с коррупцией в Украине Скандал вокруг "Укрзалізниці"
Персона
Михаил Гончар
Место
Украина
Теги
коррупция Укрзалізниця
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
как только приватизируют,сразу базаров за коррупцию станет на порядок меньше,и рост тарифов будет справедливым и очень полезным,примерно как в комунальном хозяйстве.
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