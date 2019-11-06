Как вырастут зарплаты в Украине: Милованов назвал два сценария

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства разработало несколько сценариев роста зарплат в Украине – базовый и оптимистичный.

Если в базовом прогнозе на 2022 год заложена средняя зарплата в размере 16 047 гривен, то в оптимистичном может быть от 16 до 18 тысяч грн. Об этом сообщил глава министерства Тимофей Милованов в эфире ObozTV.

"Но важно, что в оптимистичном сценарии курс гривны будет значительно выше. Если в базовом сценарии на следующий год мы ставим 27 грн/$, то в оптимистичном можем ставить 24-25 грн/$. То есть люди на эти 16 или 12 тысяч грн (12 497 – средняя зарплата, заложенная на 2020 год. – Ред.) смогут покупать намного больше", – подчеркнул министр.

По его словам, разница в прогнозах зависит от количества инвестиций, которые удастся привлечь в Украину.

"В оптимистичном сценарии мы прогнозируем больше поступления инвестиций. Когда заходят инвестиции в Украину, курс (доллара. – Ред.) падает, а гривна становится более ценной. Таким образом, украинцы могут за ту же зарплату покупать больше товаров", – объяснил Милованов.

Чиновник отметил, что расчеты его ведомства базируются на макроэкономических моделях: учитывается рост продуктивности труда, инвестиций, накопление капитала, развитие инфраструктуры и т.д.

При этом Милованов признал, что "средняя зарплата по стране" действительно напоминает "среднюю температуру по больнице".

"Нужно и медианную зарплату смотреть, и минимальную, и распределение, и коэффициент бедности – т.н. коэффициент Джини. Ведь может быть у всех зарплата по 15 тысяч грн, а может быть у одного ноль, а у другого 30 тысяч – и тоже средняя будет 15 тысяч", – уточнил он.

"Мы не только хотим, чтобы средняя зарплата была высокая. Мы хотим, чтобы было определенное равенство и не было бедности. Чтобы не было так, что у 10% населения есть все, а у остальных ничего нет. Поэтому мы эти коэффициенты тоже будем показывать: что мы прогнозируем и что будем делать, чтобы это неравенство уменьшать", – пообещал министр.

Макроэкономический прогноз Минэкономики от 16.10.2019 me.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в базовом прогнозе Минэкономики заложены такие размеры средней зарплаты в Украине на следующие три года:

12 497 гривен в 2020 году;

14 187 гривен в 2021 году;

16 047 гривен в 2022 году.

По данным Госстата, средняя заработная плата в сентябре 2019 года составила 10 687 грн.

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