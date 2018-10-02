Стало известно, сколько Украина заработала на ''малой приватизации''

Украина в течение месяца аукционов "малой приватизации" получила в государственный бюджет 173 млн грн дохода.

Об этом рассказал в эфире программы "Свобода слова" министр Кабинета министров Украины Александр Саенко, передает УНН. По его словам было проведено более 100 аукционов.

"К продаже предлагается уже 1057 объектов "малой приватизации". Успешно проведено более 100 аукционов и получено 173 млн грн средств в государственный бюджет", - сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле 2017 года МЭРТ обнародовал список украинских госпредприятий, которые должны приватизировать до 2020 года. Туда попали 893 компании, в числе которых ПриватБанк, "Ощадбанк", "Укргазбанк" и "Центрэнерго".

18 января 2018 года Фонд государственного имущества начал подготовку к проведению конкурсов по продаже Одесского припортового завода, Сумыхимпрома, Оснастки, пяти облэнерго и ряда других крупных предприятий.

10 мая Кабинет Министров утвердил перечень объектов большой приватизации государственной собственности, подлежащих приватизации в 2018 году.