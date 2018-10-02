МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

Стало известно, сколько Украина заработала на ''малой приватизации''

215Читать материал на украинском

Украина в течение месяца аукционов "малой приватизации" получила в государственный бюджет 173 млн грн дохода.

Об этом рассказал в эфире программы "Свобода слова" министр Кабинета министров Украины Александр Саенко, передает УНН. По его словам было проведено более 100 аукционов.

Новости
Малая приватизация в Украине: первое предприятие ушло с молотка

"К продаже предлагается уже 1057 объектов "малой приватизации". Успешно проведено более 100 аукционов и получено 173 млн грн средств в государственный бюджет", - сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле 2017 года МЭРТ обнародовал список украинских госпредприятий, которые должны приватизировать до 2020 года. Туда попали 893 компании, в числе которых ПриватБанк, "Ощадбанк", "Укргазбанк" и "Центрэнерго".

18 января 2018 года Фонд государственного имущества начал подготовку к проведению конкурсов по продаже Одесского припортового завода, Сумыхимпрома, Оснастки, пяти облэнерго и ряда других крупных предприятий.

10 мая Кабинет Министров утвердил перечень объектов большой приватизации государственной собственности, подлежащих приватизации в 2018 году.

Читайте все новости по теме "Приватизация госимущества" на OBOZREVATEL.

Тема
Приватизация госимущества
Место
Украина
Объекты
УкраинаприватизацияProZorroбюджет
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги