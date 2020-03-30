Мэры украинских городов срочно обратились к Зеленскому из-за коронавируса

Мэры обратились к руководству государства с требованием учесть позицию Ассоциации городов Украины при принятии изменений в налоговое законодательство, связанных с распространением COVID-2019.

Открытое обращение к президенту Владимиру Зеленскому, председателю парламента Дмитрию Разумкову, народным депутатам Украины и премьер-министру Денису Шмыгалю подписали 23 городских головы.

OBOZREVATEL публикует полный текст заявления

"Органы местного самоуправления обеспечивают сегодня выплату повышенных зарплат медикам, закупку лекарств, масок, тестов, оборудования для больниц, на что выделяют сотни миллионов гривен.

Вместе с этим, вместо поддержки общин, как это происходит во всем мире, изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы лишают общины ресурсов.

Так, законопроект 3275 от 29.03.2020 вопреки позиции президента и премьер-министра, которую они задекларировали на встрече с мэрами, депутаты изымают из доходов местных бюджетов плату за землю и имущество, создают несправедливые условия для бизнеса, лишают граждан средств от аренды паев, таким образом обеспечивают отдельному крупному бизнесу сверхприбыли за счет налогов в бюджеты всех уровней.

В случае принятия этого и подобных законопроектов, у общин не будет средств на выплаты зарплат медикам, учителям, социальным работникам, воспитателям, работникам транспорта и ЖКХ!

Требуем до голосования в парламенте законопроекта 3275 провести заседание Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и учесть предложения Ассоциации городов Украины, предоставленные президенту, правительству, народным депутатам Украины 23 марта 2020 года".

Открытое обращение подписали:

Председатель АГУ Киевский городской председатель Виталий Кличко

Винницкий городской голова Сергей Моргунов

И.о. городского головы Луцка Григорий Пустовит

Днепровский мэр Борис Филатов

Мариупольский городской председатель Вадим Бойчеко

Житомирский городской голова Сергей Сухомлин

Ужгородский городской председатель Богдан Андреев

Запорожский городской голова Владимир Буряк

Ивано-Франковский городской голова Руслан Марцинкив

Мэр Кропивницкого Андрей Райкович

Львовский городской председатель Андрей Садовый

Николаевский городской голова Александр Сенкевич

Одесский городской голова Геннадий Труханов

И.о. полтавского городского головы Александр Шамота

Ровенский городской голова Владимир Хомко

Сумской городской голова Александр Лысенко

Тернопольский городской голова Сергей Надал

Харьковский городской голова Геннадий Кернес

Херсонский городской председатель Владимир Николаенко

Хмельницкий городской голова Александр Симчишин

Черкасский городской голова Анатолий Бондаренко

Черновицкий городской голова Алексей Каспрук

Черниговский городской председатель Владислав Атрошенко

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине из-за карантина хотят расширить количество "единщиков", ввести новый режим работы на предприятиях и освободить от НДС импорт медицинских аппаратов, лекарств.

Соответствующие нововведения предусмотрены законопроектом №3275, который зарегистрировали несколько десятков народных депутатов из разных фракций. Документ будет рассмотрен на внеочередном заседании Рады 30 марта.

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