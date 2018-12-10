"Мертвый сезон": цены на бензин в Украине пробьют психологическую отметку

В Украине цены на бензин до конца года закрепятся выше психологической отметки в 30 грн за литр А-95. С одной стороны, подорожание нефти и валюты будет толкать стоимость светлых нефтепродуктов вверх, а с другой – начинается "мертвый сезон", объемы продаж падают и сети АЗС будут пытаться удержать клиентов низкими ценами.

OBOZREVATEL разобрался, что будет с ценами на бензин в Украине до конца года.

Что влияет на стоимость бензина

Примерно восемь из десяти литров бензина, который можно купить на украинских АЗС, – импорт. Большую часть покупают в Беларуси, хотя цены привязаны к общеевропейским. Дорожает нефть на мировых рынках, растет стоимость светлых нефтепродуктов – увеличивается стоимость импортного бензина. Что интересно, обратная ситуация, когда цены на нефть, наоборот, снижаются, не работает. К примеру, по сравнению с октябрем этого года в среднем стоимость "черного золота" уменьшилась на 30%, курс доллара в Украине за этот же период снизился на 1%.

По идее, если снижаются цены на нефть и дешевеет валюта, пропорционально должен дешеветь и бензин в Украине. Но падение нефтяных котировок на 30% привело к снижению стоимости бензина всего на 8,5%. Теперь же, прогнозируют эксперты, топливо будет снова дорожать.

Валютная составляющая в цене на бензин – более 70%. В валюте за него не только рассчитываются, но и ее платят налоги. В результате компании, которые зарабатывают в гривне, большую часть расходов несут в иностранной валюте. И при росте курса они вынуждены повышать цены.

Сети АЗС при снижении цен на нефть и импортные светлые нефтепродукты не спешат пересматривать ценники. С одной стороны, они остерегаются, что такая ситуация долго не продержится, а с другой – пользуются возможностью заработать больше.

На прошлой неделе Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) приняла решение сократить добычу "черного золота" примерно на 3%. Это приведет к тому, что стоимость нефти будет расти. Так, сокращение предложения при стабильном спросе приводит к подорожанию. Ранее эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев пояснял: подорожание нефтепродуктов на границе на 1% приводит к росту цен на АЗС на 10 копеек.

"Это значит, что цены на нефтепродукты на границе в ближайшее время будут расти. И каждый процент роста – это еще 10 копеек стоимости бензина. Общий тренд идет на возрастание. Это означает, что будут дорожать нефтепродукты на границе по той пропорции, которую я назвал. Каждый процент на границе - плюс 10 копеек на заправках приблизительно через 2 недели", - поясняет эксперт.

"И каждый процент роста – это еще 10 копеек стоимости бензина. Общий тренд идет на возрастание", – отмечает эксперт.

В то же время экс-президент Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук добавляет: к концу года стоимость светлых нефтепродуктов в Украине закрепятся выше психологической отметки в 30 грн/литр.

"Мертвый сезон" и плохое качество

Объемы потребления нефтепродуктов зимой сокращаются. Украинцы реже пользуются личным транспортом и экономят на бензине. С одной стороны, в этот сезон увеличиваются расходы семей из-за старта отопительного сезона, с другой стороны – из-за гололедицы, нерасчищенных дорог, усложненного движения транспорта водители реже ездят и меньше тратят. Это, отмечают эксперты, будет сдерживать АЗС в их решении повышать тарифы.

К слову, несмотря на подорожание бензина, качество оставляет желать лучшего. Как показало исследование Союза потребителей Украины и "Международной академии стандартизации" (МАС), действующему стандарту для светлых нефтепродуктов "Евро-5", не соответствует топливо на станциях БРСМ. Нарушения касается слишком малого октанового числа (в бензине) и слишком маленькой температуры возгорания (для дизтоплива). По словам исполнительного директора Союза потребителей Максима Несмиянова, на станциях БРСМ и UPG также обнаружили просроченные товары. Среди исследуемых станций нашлись и те, кто недоливали бензин.

Проверить качество топлива можно в лабораторных условиях. Хотя значительное нарушение в норме можно определить и самостоятельно. К примеру, бензин с примесями керосина оставляет на листе бумаги жирные пятна. Если в бензине есть солярка, то на поверхности, с которой он соприкасался, остается жирный след.