''Меньше, чем у повара!'' Нищенские зарплаты врачей в Украине шокировали сеть

В сети опубликовали документ с должностными окладами врачей и медицинского персонала на 2019 год.

Фото документа в Facebook выложила врач, военный ВСУ Анна Рубан. Также она показала, как изменились зарплаты в сравнении с прошлым годом.

"Должностной оклад сейчас и год тому. Как по мне, с нашими ценами на коммуналку и продукты - как-то маловато! В данном случае прошу делать репост, или же забросить себе эти две фотки! Чем больше людей увидит - тем лучше! Возможно все же кто-то обратит внимание? Тем более выборы "на носу", – отметила она.

В опубликованном документе указано, что состоянием на 1 января 2019 года оклад врача высшей категории составляет 4361 грн (156 долларов по курсу 27,9 грн на 29 января). Врачи первой и второй категории будут получать 4073 (146 долларов) и 3784 гривен (136 долларов).

Фельдшер высшей категории получит 3496 гривен (125 долларов), 1-й и 2-й - 3323 и 3150 гривен соответственно (119 и 113 долларов).

Зарплаты врачей Facebook

Зарплаты врачей Facebook

Отметим, что в сравнении с 2018 годом зарплаты врачей выросли незначительно. Так, оклад врача наивысшей категории в том году составлял 4 тысячи гривен (139 долларов по курсу 28,6), врачи первой и второй категории получали 3 735 (130 долларов по курсу 28,6) и 3471 гривен (121 доллар по курсу 28,6) соответственно.

Добавим, что под постом Рубан в комментариях писали, что такие зарплаты это нарушение конституции и призывали врачей к страйку.

"И нафига этот цирк", "Проблема в том, что это никому кроме нас не болит. Всеукраинская забастовка медработников дала бы больший резонанс. Даже за первые несколько часов", "Не может быть оклад меньше за минималку, это нарушение конституции. Или фотошоп, или что-то скрывают. А "до 25000" это не оклад, а доплата врачу за пациентов, которых он набрал себе декларацией", "Если сравнить то рядовой повар/парикмахер/косметолог, которые чаще всего закончили курсы имеют большую зарплату, чем врачи несмотря на серьезное образование, подтверждение квалификации, категории и стаж. Печально, что сохранение человеческого здоровья и жизни стоит меньше чем качественно приготовленные блюда", – писали в сети.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине выросла средняя зарплата.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал