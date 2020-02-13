Мендель в январе заработала больше Зеленского, Богдана и Ермака

Зарплата пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель по итогам января 2020 года составила 52,5 тыс. гривен.

Она заработала больше, чем руководство Офиса президента. Также ее зарплата почти в два раза выше, чем у Владимира Зеленского. Об этом говорится в ответе Государственного управления делами на запрос "Українських новин".

В частности, заработная плата президента в прошлом месяце составила 28 тыс. гривен.

В то же время бывшему руководителю ОП Андрею Богдану начислили 33,4 тыс. гривен зарплаты.

При этом новый глава Офиса президента Андрей Ермак в январе зарплату не получал вообще.

Зарплата пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель по итогам января 2020 года составила 52,5 тыс. гривен

Зарплата пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель по итогам января 2020 года составила 52,5 тыс. гривен

Зарплата пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель по итогам января 2020 года составила 52,5 тыс. гривен

Как сообщал OBOZREVATEL:

Министр экономического развития и торговли Украины Тимофей Милованов недавно пожаловался на зарплаты в Кабмине, посетовав, что заместители министров увольняются из–за низких окладов. По его словам, таксисты зарабатывают больше, чем чиновники.

Милованов пожаловался также на свою заработную плату, заявив, что должен получать от $5 000 до $10 000. Министр указал, что зарплаты, которые сейчас существуют в Кабмине, "толкают на коррупцию".

Премьер-министр Алексей Гончарук поддержал инициативу повышения зарплат членам правительства.

В итоге министру образования Украины Анне Новосад увеличили зарплату с 30 тысяч до 111 тысяч грн.

Руководство Министерства культуры Украины выписало себе зарплаты и премии по итогам декабря на сумму более 2 миллионов грн.

В частности, рекордные 497,7 тысячи грн получил государственный секретарь Министерства культуры Ростислав Карандеев.

При этом первый заместитель министра культуры Анатолий Максимчук получил 405 тысяч грн, заместитель министра Ирина Подоляк – почти 395 тысяч грн.

Глава Министерства культуры Украины Владимир Бородянский пояснил выплату высоких зарплат и премий руководству ведомства в декабре тем, что государственная служба должна предлагать специалистам вознаграждение не ниже средней медианы рынка.

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