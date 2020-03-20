Медиа-атака на "Курганский бройлер": что происходит на птицефабрике

Несколько дней назад Алексей Таранов, бывший директор птицефабрики "Курганский бройлер", которая работает в Харьковской области, выступил в СМИ с шокирующими заявлениями. По его словам, предприятие заброшено, на нем не проводятся ремонтные работы, работники ежедневно рискуют жизнью, приходя в аварийные производственные помещения. И, дескать, именно столь критичная ситуация и нежелание Таранова, что называется, брать грех на душу, и сподвигло его уволиться и на всю страну рассказать о том "ужасе", который, по его словам, творится на "Курганском бройлере". Учитывая серьезность выдвинутых обвинений, OBOZREVATEL решил отправиться на предприятие и посмотреть, насколько они соответствуют действительности.

"Курганский бройлер"

В черных тонах

Уже с первых строк вступления к скандальному интервью бывшего директора "Курганского бройлера" Алексея Таранова читателя пытаются погрузить в атмосферу, в которой он наиболее полно проникнется всеми теми ужасающими нарушениями, которые, со слов экс-руководителя предприятия, там систематически происходят. Вспоминают давнюю раздутую СМИ историю с выявленными на территории компании "Комплекса Агромарс" нарушениями, которые даже привели к задержанию собственников – Евгения и Марины Сигал. Хотя ни для кого уже давно не является секретом, что история эта раздувалась искусственно - и известно даже имя заказчика удара по репутации предприятия.

Через суды всех инстанций компания доказала, что стала мишенью необоснованных наездов и штрафов с целью уничтожить, а потом и забрать даром высокоэффективный и успешный бизнес.

Вплетение в канву "изобличительного материала" местного фермера, который "не может пользоваться взятым в аренду паем", потому что "Курганский бройлер" якобы самовольно вывозит туда птичий помет, имеет одну особенность: пометохранилище на этом участке размещено много десятилетий, еще со времен СССР. Об этом свидетельствуют как имеющиеся в распоряжении птицефабрики документы, так и воспоминания старожилов предприятия.

В свое время эта земля ошибочно была распаевана. И фермер, который взял ее в аренду, прекрасно об этом знал. Но пошел на такой шаг – предположительно, в надежде "поторговаться" с владельцами "Курганского бройлера" по поводу аренды земельного участка, которым многие годы пользуется предприятие.

Пометохранилище птицефабрики Скриншот с видео

Впрочем, если предположить, что главная цель подобного информационного вброса – не стимулирование к исправлению недочетов, а целенаправленная попытка информационно ударить по компании – такая избирательность в подаче информации обретает смысл.

Вот только в жизни, и в производстве - в том числе, редко встречаются только черные или только белые цвета. И чтобы разобраться, насколько правдивы озвученные господином Тарановым обвинения, OBOZREVATEL отправился в село Пятигорское Балаклейского района Харьковской области.

Курганский бройлер: есть ли жизнь после директора Таранова?

Когда мы обратились на "Курганский бройлер" с просьбой рассказать и показать нам работу птицефабрики – сразу же получили согласие. Как заявил нам новый директор предприятия Андрей Свиридкин, скрывать им нечего. Более того – они как никто заинтересованы в том, чтобы люди знали правду о том, что и как происходит на "Курганском бройлере". Ведь на предприятии трудятся более 675 человек, в том числе, 70 семей. И для этих людей работа на птицефабрике – единственная возможность заработать денег и прокормить свои семьи.

Андрей Свиридкин, новый директор "Курганского бройлера"

На момент нашего приезда Андрей Свиридкин работал на предприятии 5-ый день. Признается: ситуация, из которой ему предстоит вывести птицефабрику – очень непростая.

"Ситуация сложная, практически критичная. Но решаемая. Думаю, в ближайший месяц-полтора мы все выровняем – и все будет хорошо. А так, для понимания: когда Таранов пришел сюда работать, задолженность перед контрагентами составляла 17 млн грн. После его ухода – 51 млн. Он за два месяца умудрился нагнать нам задолженности на такие цифры", - рассказал Свиридкин.

Как рассказывают на предприятии, первое, что сделал Таранов, выйдя на работу – в тот же день без объяснения причин уволил ключевых специалистов, работавших здесь годами. И привел на их места своих ставленников.

"Перед ним были поставлены задачи – наладить технологический процесс и эффективное выращивание птицы. Но вместо этого случилось противное – в технологии были допущены грубейшие нарушения. Он уволил практически в один день инженерную службу, главного инженера и энергетика. И руководителя отдела продаж. Получается, он обезглавил предприятие. На место уволенных людей Таранов привел полностью некомпетентную команду, которая не умела пользоваться компьютерами даже, не говоря уже о договорной политике, составлении документов и особенностях работы нашего предприятия… А потом эти люди одномоментно ушли вместе с Тарановым. И все, предприятие полностью парализовано", - отметила главный бухгалтер "Курганского бройлера" Анна Дяченко.

Анна Дяченко, главный бухгалтер "Курганского бройлера"

Без ремонта

Возмущены на предприятии и заявлением бывшего руководителя о том, что на птицефабрике ничего не ремонтировалось и не обновлялось. При этом, практически во всех подразделениях предприятия нам рассказали: все заявки на закупку запчастей и проведение ремонта просто складировались на столе у господина Таранова – он попросту не подписывал распоряжение на проплату необходимых запчастей или деталей.

"Плохо было с проплатой. У нас эти вопросы решает директор, он распределяет финансы. Наше дело – сделать заявку заранее. Чтобы не остановился цех, чтобы у нас были запчасти, чтобы можно было ликвидировать неисправность и не останавливать процесс убоя… Так вот, за два месяца было проплачено максимум 15% поданных заявок", - рассказал инженер-механик убойного цеха Андрей Кобец.

Андрей Кобец, инженер-механик убойного цеха

Его слова подтверждают и работники других подразделений птицефабрики, и главный бухгалтер предприятия, и новый директор.

"Когда я пришел, здесь стол был завален бумагами нерассмотренными. Я несколько дней это все разгребал, откладывал важное, выбрасывал огромные стопки уже ненужных бумаг. Так вот, чтобы вы понимали, здесь лежали документы еще времен его предшественника – за сентябрь, октябрь, ноябрь… Человек даже примитивную сортировку документооборота наладить не смог. Впрочем, когда ему было это делать, если он, как мне люди говорили, зачастую приезжал на работу к обеду, а уезжал – в 5, а то и раньше?", - говорит Свиридкин.

Он показывает нам территорию. Выглядит она довольно ухоженной, хотя и несколько пустынной: предприятие только начинает приходить в себя после "достижений" предыдущего руководителя.

"Мы пять дней здесь убирали, белили, красили. Не доходили руки, видимо, у предыдущего директора хотя бы порядок поддерживать. Видите, вон там "Газелька" стоит, ржавеет? Она на ходу, просто колесо пробито. А поменять его – не судьба, оказалось. А потом начинается: "Я бы столько всего сделал, а мне денег не давали". Так мы ведь производственное предприятие. Мы деньги зарабатывать должны. А то, что я прочел – это уже не менеджмент. Это рекет какой-то. И знаете, это очень легко – рассказать о недостатках. Тем более, если во время этого рассказа тебя никто не спросит: а что ты сделал, чтобы это исправить?", - говорит новый директор.

И ведь действительно, большинство обвинений Таранова в адрес инвесторов "Курганского бройлера" куда более как справедливо было бы предъявить ему самому. Ведь он имел не только полномочия решать озвученные им проблемы с отсутствием медосмотра сотрудников, закупкой спецодежды, обучением охране труда, устранением нарушений, выявленных ГСЧС и так далее. Он обязан был это делать. Ведь это требования законодательства.

И тем более – обслуживания технологического оборудования, которым должна была заниматься как раз-таки инженерная служба, которую с собой привел Таранов. Одно из серьезных его обвинений заключалось в том, что собственники, дескать, нещадно эксплуатируют предприятие, не вкладывая ни копейки ни в модернизацию, ни в обслуживание, ни в ремонты. Вот только факты свидетельствуют об обратном.

Так, к примеру, нам показали пресловутые котлы в котельной, которые, по словам Таранова, "8 лет не ремонтировались и не обслуживались".

"Аварийная" котельная

Они исправно функционируют. Да и особого ремонта оборудование, которое было закуплено как раз таки 8 лет назад, не требует. Более того, как свидетельствуют документы, которые нам тоже показали, на протяжении последних двух лет только на ремонт автоматики этой котельной, который на договорных условиях выполнило ЧП "Теплотех-Сервис", было потрачено около 750 тыс.грн.

Еще более интересная история – с "аварийным" убойным цехом.

Убойный цех

Убойный цех

"В 2018-м наше предприятие на 4 месяца стало на санацию. За это время много денег было вложено в оборудование, в ремонт, в кровлю. Только на оборудование было потрачено 6 млн грн. Видите, вон стоит машина потрошения? За нее проплатили 700 тысяч. Мы стояли, а деньги вкладывались. И когда мы обращаемся со своими потребностями к инвесторам – они всегда отзываются. Для участка переработки, к примеру, только-только были закуплены новые двигателя, запорная арматура… Он всего этого не увидел. Да и как можно увидеть, если за два месяца он у меня в цеху был один раз? Как можно знать, что тут работает, а что нет?", - рассказал начальник убойного цеха "Курганского бройлера" Владимир Шинкарев, добавляя, что в целом в реконструкцию его цеха два года назад было вложено более 11 млн грн.

Владимир Шинкарев, начальник убойного цеха

Но господин Таранов об этом не сказал. Как не признался и в том, что, к примеру, за два месяца работы так не удосужился организовать монтаж уже закупленных котлов для санпропускников бройлерных ферм, хотя это можно было сделать без особых затруднений. Их установили уже при новом руководителе за два дня.

Кстати, именно эта безалаберность, в том числе, привела к грубейшим нарушениям правил биозащиты ферм и птицы, что существенно повлияло на увеличение падежа. Если ранее процент сохранности цыплят-бройлеров составлял 95%, то всего за два месяца под "чутким" руководством Таранова он снизился до 87%.

"Биобезопасность – это соблюдение всеми сотрудниками элементарных ветеринарно-санитарных правил. Ведь птица должна быть защищена от инфекции, которая может быть занесена людьми. В течение последних двух месяцев не решался вопрос отопления двух санпропускников, где сотрудники должны были проходить ветеринарно-санитарную обработку - принимать душ, переодеваться в чистую спецодежду. Старые котлы вышли из строя, а новые, уже закупленные, директор так и не распорядился поставить. Понятно, что в холоде под холодной водой никто мыться не будет. Так что нормы и требования грубо нарушались.", - подчеркивает исполнительный директор "Агромарса" Алексей Марченко.

Алексей Марченко, исполнительный директор "Комплекса "Агромарс"

На "Курганском бройлере" до сих пор считают убытки

Но главной претензией коллектива и собственников "Курганского бройлера" к экс-директору являются убытки, связанные с выращиванием и реализацией продукции. Их пока только предстоит подсчитать. Ведь нарушения технологии выращивания птицы, которые допустила команда господина Таранова, существенно увеличили затраты на содержание цыплят и одновременно – привели к ухудшению весовых кондиций мяса птицы. Именно тот факт, что все это всплыло на поверхность, и стало причиной поспешного увольнения Таранова, который сначала отправился на больничный, выключив все телефоны и бросив дела на птицефабрике на самотек, а после – написал заявление об уходе и трусливо сбежал, даже не встретившись с работодателями.

Наверное, Таранову было чего опасаться встречи с инвесторами. Ведь за два месяца под его руководством предприятие вместо тушек цыплят-бройлеров 1 категории весом от 1,7 кг начало производить тушки весом в среднем в 1,3 кг. Но это уже совершенно другая цена.

Тем более, что, как объяснили нам специалисты компании, за это время существенно увеличилась конверсия корма, то есть затраты корма на выращивание килограмма живого веса курицы. Как оказалось, каждая из них съедала за период выращивания почти на 40% больше комбикорма, чем было раньше. И это связано не только с возможно низким качеством покупных комбикормов, исследование которых, кстати, за два месяца так и не было налажено.

Основная причина – отсутствие элементарного контроля со стороны директора за технологией, которая в последнее время грубо нарушалась.

"К примеру, подготовка птичников к высаживанию цыплят. Как мы выяснили сейчас, сроки санации с положенных 18 дней были сокращены до 7 дней в феврале. Этого времени катастрофически мало для полноценного проведения всех необходимых технологических процессов по подготовке птичников до посадки новых партий суточных цыплят", - подчеркнул главный ветврач компании Николай Ковалев.

Николай Ковалев, главный ветеринарный врач "Комплекса "Агромарс"

"Вакцины и медикаменты не могут заменить комфортных условий для птицы, которые должны быть созданы в процессе подготовки птичников. Нечего кивать на ветеринарию, если цыплята посажены в холодные и грязные птичники", - добавил он.

Этого же мнения придерживаются и другие специалисты предприятия.

"Цыплята с инкубатора должны помещаться в птичники с комфортными и безопасными условиями. Есть жесткие требования к вентиляции, к температуре полов в птичнике, к температуре воздуха, к системам кормления и поения птицы. Если температура в птичнике на момент посадки цыплят меньше чем 33 градуса – птица тратит полученную с кормом энергию не на рост, а на то, чтобы согреться и выжить. Как результат, во многих птичниках по факту птица не росла, не развивалась, а мучилась вместе с рабочими. А ведь это элементарные и одновременно фундаментальные вещи, от которых зависят результаты работы всех подразделений предприятия. Таранов пустил все это на самотек, поэтому результаты такие плачевные. Хотя на первых порах я лично акцентировал его внимание на важности вопросов технологии. Не прислушался. Не посчитал нужным", - рассказал исполнительный директор "Агромарса" Марченко.

В результате растущие в жестких условиях бройлеры кормились значительно дольше: вместо 43-46 дней птица шла на убой в 53-56 дней. Последний убой птицы, который должен был проводиться 14 февраля, выполнен лишь 10 марта – с задержкой около месяца.

Не заинтересовали Таранова также и проблемы племенного филиала предприятия "Голден Кросс", который расположен в Чугуевском районе Харьковской области. Несмотря на то, что производство инкубационных яиц здесь за период его работы упало до 9% от запланированного, он так и не удосужился за 2 месяца побывать на этом подразделении, не говоря уже о том, чтобы вникнуть в проблемы его работы.

Долги по зарплатах: правда или вымысел?

Поскольку предыдущий директор не интересовался тем, как продается продукция, даже по сниженным ценам маленькие тушки люди особо покупать не спешили. Так что вместо прибыли от продажи мяса у "Курганского бройлера" пошли сплошные убытки. Это естественно повлекло за собой сокращение доходов и перебои с поступлениями денежных средств, необходимых для обеспечения нормальной работы предприятия, в том числе и для выплаты зарплаты рабочим. Но и здесь господин Таранов зачем-то сказал неправду.

"Нет у нас задержки с зарплатами. Цифры, которые озвучил Таранов – это начисления, которые были сделаны как раз за период его работы. Я так понимаю, это были единственные цифры, которыми он владел – вот он их и озвучил. Но у нас не было такой задолженности. Зарплата выплачивается регулярно. Получается, и в этом он соврал", - разводит руками главбух "Курганского бройлера".

Кто виноват и что делать?

На предприятии до сих пор не могут отойти от шока и обиды, которые испытали после прочтения скандального интервью своего вчерашнего начальника. Ведь в течение предыдущих двух месяцев они безрезультатно пытались достучаться до Таранова с просьбами решить существующие трудности, которых на любом производстве бывает немало. Тем более, что решение подавляющего большинства из проблем, которые действительно имели место, находятся непосредственно в компетенции директора. И это – очевидный для всех, кто имеет хоть какое-то представление о бизнесе и работе подобных предприятий, факт.

"Я когда прочла это интервью – ужаснулась! Я ведь знаю это предприятие. У него огромный потенциал. И здесь есть все возможности, чтобы работать. Конечно, есть и какие-то трудности, требующие сиюминутного решения. Но их ведь нет только у того, кто не работает! И знаете, если бы у меня была возможность, я бы спросила у господина Таранова (с которым мне когда-то приходилось работать и о котором, к сожалению, не могу сказать ничего хорошего): вот ты говоришь о проблемах – а что ты сделал, чтобы эти проблемы решить? Ни-че-го! Пришел, натворил делов, оговорил предприятие – и уехал. Это, как минимум, некрасиво по отношению к людям, которые здесь работают по много лет. И для которых это предприятие - единственная возможность содержать семьи", - заявила Людмила Шиманская, которая руководила "Курганским бройлером" в 2013-2014 годах.

Людмила Шиманская, экс-директор птицефабрики "Курганский бройлер"

Зачем же господин Таранов, умудрившись за два месяца работы загнать предприятие во многомиллионные долги и полностью развалить технологию выращивания птицы, вышел и на всю страну расписался в собственной профнепригодности? Да и, ко всему прочему, зарекомендовал себя, как человека, который при малейшем случае не только вынесет на всеобщее обозрение существующие проблемы предприятия, но и придумает то, чего нет и близко? Ведь отныне везде, где он попытается устроиться на работу в будущем, десять раз подумают, а нужен ли им такой склочный сотрудник? Так зачем же он это сделал?

На "Курганском бройлере" убеждены: скорее всего, свое интервью господин Таранов дал не бесплатно. Подозревают: он за существенное вознаграждение мог выполнять конкретный заказ по уничтожению предприятия, которое до него работало вполне успешно. Вполне возможно, кто-то из конкурентов "Курганского бройлера" настолько сильно захотел расчистить себе место для сбыта на внутреннем украинском рынке, что решился воспользоваться настолько грязными методами.

Не исключают в компании также варианта, что этот заказ Таранов мог получить и от одного из поставщиков комбикормов, который таким образом сбывал предприятию корм сомнительного качества.

В "Агромарсе" уверяют: с последствиями "талантливого менеджмента" Таранова на "Курганском бройлере" справятся быстро – и вернут предприятие к нормальной работе. Новый директор уверен, что более-менее выправить ситуацию ему удастся за месяц-полтора. А вот господину Таранову, оболгавшему давшую ему работу компанию и причинившему этим удар по ее деловой репутации, инвесторы и руководство компании рекомендуют готовиться к встрече с бывшими работодателями в суде. Как и представителям тех средств массовой информации, которые распространили беспочвенные обвинения Таранова.

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