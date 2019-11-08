МАУ отменит два популярных маршрута: озвучены сроки

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" прекратит полеты из Киева в Краков и из Киева в Бангкок.

На соответствующие меры перевозчик идет для оптимизации маршрутной сети в восточном и западном направлениях, говорится на сайте МАУ.

В частности, авиакомпания прекратит выполнять регулярные рейсы между Киевом и Краковом с 14 января 2020 года.

При этом уже с 16 ноября произойдут изменения и в расписании рейсов, связывающих Киев и Бангкок. Частотность полетов по маршруту будет снижена до 3 еженедельных рейсов.

Начиная с 29 марта воздушное сообщение между столицами Украины и Таиланда будет приостановлено.

"Пассажирам, которых коснутся изменения в расписании рейсов МАУ, будет предложен рерутинг при наличии такой возможности либо возврат стоимости билета, если изменение маршрута невозможно или пассажир отказывается от предложенного альтернативного рейса", – резюмировали в МАУ.

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" прекратит полеты из Киева в Краков и из Киева в Бангкок

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее руководство Wizz Air заявило о планах возобновить работу дочерней компании в Украине.

Авиаперевозчик также заявил о готовности инвестировать 2,5 миллиарда долларов для увеличения украинского авиапарка до 20 новых самолетов Airbus A320 и Airbus A321.

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