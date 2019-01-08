MasterCard приготовила кардинальные перемены: что произошло

Международная платежная система MasterCard изменит логотип – название из него уберут.

Как говорится в официальном сообщении MasterCard, символом компании останутся пересекающиеся желтый и красный круги, передает "Интерфакс-Украина".

Логотип без упоминания названия появится на всех картах, в торговых точках и на спонсорских объектах, как в реальной жизни, так и онлайн.

Как пояснил глава отдела маркетинга MasterCard Раджа Раджаманнар, изменения отражают стремление к простоте современного цифрового мира. Cогласно опросам, более 80% людей узнают в пересекающихся желтых и красных кругах логотип MasterCard без упоминания названия.

Карта MasterCard mastercard.ua

Американская MasterCard является второй по величине платежной системой в мире. По данным на 30 сентября 2018 года, под брендами MasterCard и Maestro было выпущено 2,5 млрд карт. Пересекающиеся круги являются символом компании на протяжении более чем 50 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, крупнейшая платежная система в мире UnionPay выпустит совместные банковские карты с национальной платежной системой Украины.