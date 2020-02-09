Массовый снос хрущевок в Украине: Парцхаладзе прояснил ситуацию

В Украине сегодня рассматривается два варианта решения проблемы устаревшего многоэтажного жилья – хрущевки и сталинки ждет либо снос, либо реконструкция.

Об этом рассказал в эфире ObozTV бывший заместитель главы Минрегиона, президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе, комментируя ситуацию на украинском рынке недвижимости.

"Сегодня около 75% всего многоэтажного жилья уже ветхое. Это не значит, что здания, построенные после войны, обрушатся. Здания простоят и 100, и 150 лет. Вопрос заключается в том, что происходит износ всех коммуникаций – отопления, водопровода, канализации. Очень плохая термоизоляция этих объектов, холодно, чердаки проветриваются, там птицы живут. Это необходимо полностью реконструировать", – сообщил Парцхаладзе.

По его словам, есть два варианта решения проблемы хрущевок и сталинок – снос либо реконструкция.

"Реконструкция может происходить за счет дотаций города или какой-то модели соинвестирования. В Киеве есть программа 70/30, где город дает 70%, а собственники должны собрать 30%. Они могут эти 30% взять в виде кредита, и за 4-5 лет, если они будут платить коммунальные, они окупят – будет и дешевле, и теплее", – рассказал бывший замминистра.

Также рассматривается вариант с надстройкой в хрущевках 1-2 этажей для привлечения инвестора.

"Таким образом инвестор может взять на себя обязательство полностью сделать термоизоляцию объекта и реконструкцию всех коммуникаций в доме", – считает Парцхаладзе.

Как отметил президент Конфедерации строителей Украины, для запуска программы реновации ветхого жилья готово все, кроме законодательной базы.

"Мы разработали законопроект и передали в Кабинет министров. Ожидаем от новой власти, что они заново его перечитают, просмотрят, адаптируют и будут продвигать в Верховную Раду", – заявил он.

Парцхаладзе напомнил, что сегодня в Украине действует закон о реновации 2006 года, и назвал его неэффективным.

"Была попытка в 2006 году... Там написано 100% согласия жильцов и написан коэффициент 1,4 (то есть, если у тебя 100 кв. м., тебе должны дать 140 кв. м.). Это почти нереально. На Крещатике может это и реально, на Троещине это нереально. К сожалению, только в некоторых частях Киева эта программа может заработать, или в Одессе, или еще каком-то городе-миллионнике. Но в небольших городах – Полтава, Обухов, Васильков – это вряд ли заработает. Стоимость жилья невысокая, инвестору невыгодно будет заходить, потому что нет экономики, чтобы снести, на этом месте построить что-то новое и отдать этим жильцам бесплатно жилье", – отметил бывший замглавы Минрегиона.

"Это возможно только в тех районах, где цена в новостройках может быть от 1500 долларов и выше. Тогда экономически выгодно сносить хрущевки и строить новое жилье", – добавил он.

Как писал OBOZREVATEL, одними из наиболее проблемных в Украине являются устаревшие и непригодные для проживания "хрущевки". Если не начать их снос или капитальный ремонт, то уже через считанные годы половина семей может остаться без жилья.

По проекту генплана, только в Киеве требуется снести свыше 3000 "хрущевок", в которых проживают более 200 тысяч семей.

По данным Кабмина, примерно каждый сотый жилой дом в Украине находится в аварийном состоянии.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!