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9 февраля • обновлено в 18:55
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Массовый снос хрущевок в Украине: Парцхаладзе прояснил ситуацию

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В Украине сегодня рассматривается два варианта решения проблемы устаревшего многоэтажного жилья – хрущевки и сталинки ждет либо снос, либо реконструкция.

Об этом рассказал в эфире ObozTV бывший заместитель главы Минрегиона, президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе, комментируя ситуацию на украинском рынке недвижимости.

"Сегодня около 75% всего многоэтажного жилья уже ветхое. Это не значит, что здания, построенные после войны, обрушатся. Здания простоят и 100, и 150 лет. Вопрос заключается в том, что происходит износ всех коммуникаций – отопления, водопровода, канализации. Очень плохая термоизоляция этих объектов, холодно, чердаки проветриваются, там птицы живут. Это необходимо полностью реконструировать", – сообщил Парцхаладзе.

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По его словам, есть два варианта решения проблемы хрущевок и сталинок – снос либо реконструкция.

"Реконструкция может происходить за счет дотаций города или какой-то модели соинвестирования. В Киеве есть программа 70/30, где город дает 70%, а собственники должны собрать 30%. Они могут эти 30% взять в виде кредита, и за 4-5 лет, если они будут платить коммунальные, они окупят – будет и дешевле, и теплее", – рассказал бывший замминистра.

Также рассматривается вариант с надстройкой в хрущевках 1-2 этажей для привлечения инвестора.

"Таким образом инвестор может взять на себя обязательство полностью сделать термоизоляцию объекта и реконструкцию всех коммуникаций в доме", – считает Парцхаладзе.

Как отметил президент Конфедерации строителей Украины, для запуска программы реновации ветхого жилья готово все, кроме законодательной базы.

"Мы разработали законопроект и передали в Кабинет министров. Ожидаем от новой власти, что они заново его перечитают, просмотрят, адаптируют и будут продвигать в Верховную Раду", – заявил он.

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Парцхаладзе напомнил, что сегодня в Украине действует закон о реновации 2006 года, и назвал его неэффективным.

"Была попытка в 2006 году... Там написано 100% согласия жильцов и написан коэффициент 1,4 (то есть, если у тебя 100 кв. м., тебе должны дать 140 кв. м.). Это почти нереально. На Крещатике может это и реально, на Троещине это нереально. К сожалению, только в некоторых частях Киева эта программа может заработать, или в Одессе, или еще каком-то городе-миллионнике. Но в небольших городах – Полтава, Обухов, Васильков – это вряд ли заработает. Стоимость жилья невысокая, инвестору невыгодно будет заходить, потому что нет экономики, чтобы снести, на этом месте построить что-то новое и отдать этим жильцам бесплатно жилье", – отметил бывший замглавы Минрегиона.

"Это возможно только в тех районах, где цена в новостройках может быть от 1500 долларов и выше. Тогда экономически выгодно сносить хрущевки и строить новое жилье", – добавил он.

Массовый снос хрущевок в Украине: Парцхаладзе прояснил ситуацию

Как писал OBOZREVATEL, одними из наиболее проблемных в Украине являются устаревшие и непригодные для проживания "хрущевки". Если не начать их снос или капитальный ремонт, то уже через считанные годы половина семей может остаться без жилья.

По проекту генплана, только в Киеве требуется снести свыше 3000 "хрущевок", в которых проживают более 200 тысяч семей.

По данным Кабмина, примерно каждый сотый жилой дом в Украине находится в аварийном состоянии.

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Читайте все новости по теме "Новости ObozTV" на OBOZREVATEL.

Автор
Павел Заяц
Темы
Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
Персона
Лев Парцхаладзе
Место
Украина
Теги
жилье, аварийный дом недвижимость Рынок недвижимости жилье
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Пети Moщи
Пети Moщи
Ну в способности что-то снести сомнений нет, а вот построить это точно не ваше.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
По итогам 2019-го года новую атомашину купили в России 1,2% населения, а на Украине - 0,2%. Разница в ШЕСТЬ раз! Это покупательская способность.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
опять кклов наепуют... откуда деньги у нищей страны? то пенсия 500 евро, то ЕС, то парад в Севастополе, то гиперлуп... кклы, вы ипануты, или где? у вас пенсии у инвалидов меньше, чем выделяется на содержание российской служебной собаки...
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