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29 декабря • обновлено в 13:28
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"Мама, я в Украине!" В сети показали трогательные звонки освобожденных пленных

1.2т
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Украинцы, освобожденные в результате проведение большого обмена пленными между Украиной и самопровозглашенными "Л/ДНР", впервые связались с родными.

В частности, освобожденным дали телефоны, чтобы те могли позвонить близким. Об этом свидетельствуют трансляции с места обмена на КПВВ "Майорское" в Донецкой области.

"Алло, мама, я уже в Украине, все хорошо. Все хорошо", – сообщил освобожденный украинец.

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Украинцам дали телефоны, чтобы те могли позвонить близким

Украинцам дали телефоны, чтобы те могли позвонить близким

Telegram-канал Черговий ООС

Все подробности о том, как проходит обмен пленными с "Л/ДНР", можно прочитать по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • О том, что стороны согласовали обмен до конца 2019 года, 23 декабря сообщила Дарка Олифер – пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы.

  • Как признался советник секретаря СНБО Сергей Сивохо, переговоры были сложными и продолжались около 4 часов.

  • Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил проведение обмена 29 декабря.

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Читайте все новости по теме "Обмен пленными" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктор Калиненко
Тема
Обмен пленными
Место
Украина
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Воно гав-но по мамке соскучилось.
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Wick John
Wick John
Не чего было свинье этой лезть на Донбасс убивать несогласных с гос переворотом и нацистской идеалогией. Ей повезло что в котле не зарезали и разрешили вернутся в родной свинарник
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Мама я звоню из пелена, ты мне зафроктовала место в явропе мыть сартир,
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