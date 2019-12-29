"Мама, я в Украине!" В сети показали трогательные звонки освобожденных пленных

Украинцы, освобожденные в результате проведение большого обмена пленными между Украиной и самопровозглашенными "Л/ДНР", впервые связались с родными.
В частности, освобожденным дали телефоны, чтобы те могли позвонить близким. Об этом свидетельствуют трансляции с места обмена на КПВВ "Майорское" в Донецкой области.
"Алло, мама, я уже в Украине, все хорошо. Все хорошо", – сообщил освобожденный украинец.
Украинцам дали телефоны, чтобы те могли позвонить близким
Telegram-канал Черговий ООС
Все подробности о том, как проходит обмен пленными с "Л/ДНР", можно прочитать по ссылке.
Как сообщал OBOZREVATEL:
О том, что стороны согласовали обмен до конца 2019 года, 23 декабря сообщила Дарка Олифер – пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы.
Как признался советник секретаря СНБО Сергей Сивохо, переговоры были сложными и продолжались около 4 часов.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил проведение обмена 29 декабря.
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