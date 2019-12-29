"Мама, я в Украине!" В сети показали трогательные звонки освобожденных пленных

Украинцы, освобожденные в результате проведение большого обмена пленными между Украиной и самопровозглашенными "Л/ДНР", впервые связались с родными.

В частности, освобожденным дали телефоны, чтобы те могли позвонить близким. Об этом свидетельствуют трансляции с места обмена на КПВВ "Майорское" в Донецкой области.

"Алло, мама, я уже в Украине, все хорошо. Все хорошо", – сообщил освобожденный украинец.

Украинцам дали телефоны, чтобы те могли позвонить близким Telegram-канал Черговий ООС

Все подробности о том, как проходит обмен пленными с "Л/ДНР", можно прочитать по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

О том, что стороны согласовали обмен до конца 2019 года, 23 декабря сообщила Дарка Олифер – пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы.

Как признался советник секретаря СНБО Сергей Сивохо, переговоры были сложными и продолжались около 4 часов.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил проведение обмена 29 декабря.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!