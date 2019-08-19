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"Людей травят": в Мариуполе забили тревогу из-за "легальной душегубки"

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В Мариуполе жители 23 микрорайона жалуются на удушливый запах выбросов расположенного по соседству кустарного производства древесного угля.

Один из местных предпринимателей разместил самодельные печи для производства угля в опасной близости от многоэтажных домов, пишет "Восточный вариант".

Прокуратура Донецкой области сообщила, что владельцы производства нарушают технологический процесс, а выбросы предприятия представляют угрозу для здоровья людей.

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По факту обнаруженных нарушений было открыто уголовное производство.

Однако владелец кустарного производства утверждает, что все разрешения от экологов и документы на работу он получил и работает законно.

"В Мариуполе возле жилых домов открыли кустарное производство древесного угля, которое травит людей выбросами. И этой душегубке выдали все разрешения на работу. Люди жалуются, но те самые чиновники, которые требовали "услышать Донбасс", их не слышат", – прокомментировал произошедшее блогер Денис Казанский в Twitter.

Жители 23 микрорайона жалуются на удушливый запах выбросов

Жители 23 микрорайона жалуются на удушливый запах выбросов

"Восточный вариант"

Один из местных предпринимателей разместил самодельные печи для производства угля в опасной близости от многоэтажных домов

Один из местных предпринимателей разместил самодельные печи для производства угля в опасной близости от многоэтажных домов

"Восточный вариант"

Прокуратура Донецкой области сообщила, что владельцы производства нарушают технологический процесс

Прокуратура Донецкой области сообщила, что владельцы производства нарушают технологический процесс

"Восточный вариант"

Владелец кустарного производства утверждает, что все разрешения от экологов и документы на работу он получил

Владелец кустарного производства утверждает, что все разрешения от экологов и документы на работу он получил

"Восточный вариант"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мариупольский суд отпустил под домашний арест двух террористов "ДНР", которые принимали участие в боях за Донецкий аэропорт и обстреливали поселок Марьинка.

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Место
Украина Мариуполь
Тег
Новости Донбасса
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