"Людей травят": в Мариуполе забили тревогу из-за "легальной душегубки"

В Мариуполе жители 23 микрорайона жалуются на удушливый запах выбросов расположенного по соседству кустарного производства древесного угля.
Один из местных предпринимателей разместил самодельные печи для производства угля в опасной близости от многоэтажных домов, пишет "Восточный вариант".
Прокуратура Донецкой области сообщила, что владельцы производства нарушают технологический процесс, а выбросы предприятия представляют угрозу для здоровья людей.
По факту обнаруженных нарушений было открыто уголовное производство.
Однако владелец кустарного производства утверждает, что все разрешения от экологов и документы на работу он получил и работает законно.
"В Мариуполе возле жилых домов открыли кустарное производство древесного угля, которое травит людей выбросами. И этой душегубке выдали все разрешения на работу. Люди жалуются, но те самые чиновники, которые требовали "услышать Донбасс", их не слышат", – прокомментировал произошедшее блогер Денис Казанский в Twitter.
В Мариуполе возле жилых домов открыли кустарное производство древесного угля, которое травит людей выбросами. И этой душегубке выдали все разрешения на работу.— Денис Казанський (@den_kazansky) 19 августа 2019 г.
Люди жалуются, но те самые чиновники, которые требовали "услышать Донбасс", их не слышатhttps://t.co/neamRui2hF
Жители 23 микрорайона жалуются на удушливый запах выбросов
"Восточный вариант"
Один из местных предпринимателей разместил самодельные печи для производства угля в опасной близости от многоэтажных домов
"Восточный вариант"
Прокуратура Донецкой области сообщила, что владельцы производства нарушают технологический процесс
"Восточный вариант"
Владелец кустарного производства утверждает, что все разрешения от экологов и документы на работу он получил
"Восточный вариант"
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мариупольский суд отпустил под домашний арест двух террористов "ДНР", которые принимали участие в боях за Донецкий аэропорт и обстреливали поселок Марьинка.
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