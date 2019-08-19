"Людей травят": в Мариуполе забили тревогу из-за "легальной душегубки"

В Мариуполе жители 23 микрорайона жалуются на удушливый запах выбросов расположенного по соседству кустарного производства древесного угля.

Один из местных предпринимателей разместил самодельные печи для производства угля в опасной близости от многоэтажных домов, пишет "Восточный вариант".

Прокуратура Донецкой области сообщила, что владельцы производства нарушают технологический процесс, а выбросы предприятия представляют угрозу для здоровья людей.

По факту обнаруженных нарушений было открыто уголовное производство.

Однако владелец кустарного производства утверждает, что все разрешения от экологов и документы на работу он получил и работает законно.

"В Мариуполе возле жилых домов открыли кустарное производство древесного угля, которое травит людей выбросами. И этой душегубке выдали все разрешения на работу. Люди жалуются, но те самые чиновники, которые требовали "услышать Донбасс", их не слышат", – прокомментировал произошедшее блогер Денис Казанский в Twitter.

В Мариуполе возле жилых домов открыли кустарное производство древесного угля, которое травит людей выбросами. И этой душегубке выдали все разрешения на работу.



Люди жалуются, но те самые чиновники, которые требовали "услышать Донбасс", их не слышатhttps://t.co/neamRui2hF — Денис Казанський (@den_kazansky) 19 августа 2019 г.

Жители 23 микрорайона жалуются на удушливый запах выбросов "Восточный вариант"

Один из местных предпринимателей разместил самодельные печи для производства угля в опасной близости от многоэтажных домов "Восточный вариант"

Прокуратура Донецкой области сообщила, что владельцы производства нарушают технологический процесс "Восточный вариант"

Владелец кустарного производства утверждает, что все разрешения от экологов и документы на работу он получил "Восточный вариант"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мариупольский суд отпустил под домашний арест двух террористов "ДНР", которые принимали участие в боях за Донецкий аэропорт и обстреливали поселок Марьинка.

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