Ляшко пригрозил голове НКРЭКУ тюрьмой из-за российского электричества

Если НКРЭКУ не откликнется на призыв министра энергетики и не запретит поставки в Украину российской и белорусской электроэнергии, против ее руководства и членов будут открыты уголовные производства.

Об этом заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко. Ведь импорт российской и белорусской электроэнергии не только разбалансирует энергетическую систему Украины, но и оставляет без работы тысячи украинцев.

"О каком преодоления бедности мы можем говорить, если в прошлом году Украина по темпам роста безработицы была первой в Европе? 350 тысяч украинцев потеряли работу! 350 тысяч семей остались без дохода, без возможности прокормить своих детей. И среди этих безработных значительная часть потеряли работу через Андрея Геруса (главу энергетического комитета парламента. – Ред.): именно он внес поправки в закон, которые позволили импорт в Украину российской электроэнергии", – заявил Ляшко.

Олег Ляшко Деловая столица

По его словам, государственная компания "Энергоатом" закончила 2019 с результатом в минус 2% производимой продукции.

"Это миллиарды потерянных доходов, тысячи людей, оставшихся без работы. Тысячи энергетиков, которые поехали в другие страны из-за того, что они потеряли работу. Во Львове шахтеры объявили голодовку и сидят во Львовской обладминистрации, потому что они с октября месяца не получают зарплату. А я этим шахтерам хочу сказать: они не там голодают. Потому что Львовская администрация никакого отношения не имеет к их зарплата. Львовские и волынские шахтеры не получают зарплату из-за слуги России Андрея Геруса, который за наш счет создает рабочие места для р наследование шахтеров, для российских и белорусских энергетиков", – пояснил председатель Радикальной партии.

По его словам, львовские шахтеры должны ехать в кабинет к Герусу и к председателю НКРЭКУ Валерия Тарасюка.

"Почему именно к Тарасюкю идти? Потому что неделю назад министр энергетики Алексей Оржель обратился к НКРЭКУ с письмом, в котором требует запретить поставки в Украину российской и белорусской электроэнергии, поскольку в результате этого полностью разбалансированная энергетическая система Украины, теряют украинские энергетики и шахтеры. Неделя прошла с тех пор, как председатель НКРЭКУ получил письмо министра. На 24 января назначено заседание НКРЭКУ и в повестке дня нет вопроса о запрете поставок в Украину российской и белорусской электроенергиии! Я предупреждаю и главу НКРЭКУ, и состав комиссии, если они немедленно не запретят поставки в Украину российской и белорусской электроэнергии, они будут нести полную ответственность за голодающих львовских и волынских шахтеров, за потерянные тысячи рабочих мест украинских энергетиков, за миллиардные убытки украинского бюджета. И сидеть в камере рядом с Герусом. Мы добьемся открытия против них уголовного производства", – заверил Ляшко.

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