Луценко разъяснила, как Рада усложнит жизнь злостным алиментщикам

Проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по созданию экономических предпосылок для усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание" (№ 8296) усовершенствует уже действующий закон по алиментам.

Об этом в эфире ObozTV заявила народный депутат, глава межфракционного объединения "Чужих детей не бывает" Ирина Луценко.

"Этот закон предусматривает некоторые улучшения экономического состояния детей. Мы оставляем тот минимальный размер алиментов в 50% от прожиточного минимума, но в законодательстве вводим для тех родителей, которые готовы поддержать своих детей рекомендованный (в 100% от прожиточного минимума. – Ред.). Это и так не много", - подчеркнула нардеп.

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Но это не основная инновация, отметила Луценко.

"Мы как депутаты решили начать с себя и госслужащих категории А и Б: премьер-министр, заместитель премьера, те, кто идет на руководство государственными предприятиями, граждане, которые собираются баллотироваться в депутаты местных органов самоуправления и Верховную Раду. Перед тем, как попасть на этот конкурс и баллотированием, ты пишешь заявление и гарантируешь, что у тебя нет более шести месяцев задолженности по алиментам. Если ты собираешься заниматься государственными делами, писать законы, работать в Кабмине, то сначала покажи, что можешь сделать в собственной семье", - добавила представитель президента в Верховной Раде.

По ее убеждению, такая инициатива будет способствовать погашению подобных задолженностей также из-за имиджевых рисков для политических партий.

"Если он выложит заявление, что у него нет задолженности по алиментам, а потом окажется, что он попадает в реестр алиментщиков, то граждане Украины, в том числе и женщины будут специфически относиться к партии, которая тянет и прикрывает депутатским мандатом тех, кто злостно не выполняет законы", - констатировала парламентарий.

Как сообщал "Обозреватель", недавно премьер-министр Украины Владимир Гройсман похвастался тем, как идет борьба с горе-отцамипосле принятия закона об алиментах, который вступил в силу 6 февраля нынешнего года.