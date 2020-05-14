Лукашенко возмутился ценой российского газа для Европы и потребовал скидки

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что цена на российский газ для страны сформирована несправедливо и должна быть снижена.

Его слова приводит БЕЛТА. Он поручил разобраться с этим вопросом премьер-министру Сергею Румасу.

"Вчера я получил информацию, что Россия продает природный газ в Европе в это непростое время до $70: $65-68, но никак не $127, как для Беларуси. Это ж не дело, я уже не говорю про год 75-летия (Победы во Второй мировой войне. - Ред.), что Германии продают природный газ до $70, как у меня информация (там по-разному было), но никак не $127, как для Беларуси", – заявил Лукашенко.

Лукашенко и Путин cont.ws

Он отметил, что хотел бы знать, что предпринято в настоящее время ради снижения цены на природный газ для Беларуси.

Подробнее о сложных газовых переговорах между странами мы разбирались в статье, где подробно расписано о методах шантажа Кремля.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В конце 2019 года Лукашенко и президент РФ Владимир Путин устроили жаркий спор на заседании саммита Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге.

Президент Беларуси обратил внимание на разные условия для потребителей газа: для беларусов топливо стоит 130 долларов за тысячу кубометров, а для россиян – 70 долларов (в соседней Смоленской области).

После заседания Лукашенко пришлось публично извиниться перед главой Кремля, о чем он рассказал журналистам. А в России пользователи моментально начали на него нападать из-за спора с Путиным, заявив, что жители двух стран уже давно не являются "братскими народами".

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