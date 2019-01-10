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Лучший результат за 5 лет: в Украине инфляция упала ниже 10%

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В Украине рост потребительских цен по итогам 2018 года составил 9,8%.

Таким образом, впервые за последние пять лет инфляция замедлилась до однозначного показателя, свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Показатель роста инфляции в 2017 году составил 13,7%, 2016 году – 12,4%, 2015 году – 43,3%, 2014 году – 24,9%, 2013 году – 0,5%.

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В Госстате отмечают, что рост цен в декабре 2018 года (0,8%) оказался ниже, чем в ноябре (1,4%).

В частности, стоимость продуктов питания в прошлом месяце выросла на 1,9%. Больше всего подорожали овощи – 16,5%, хлеб – 1,6%, макароны – 2%, молоко – 3,2%, творог – 1,8%, сливочное масло – 1,9%. В то же время сахар подешевел на 1%, фрукты – 0,6%, а яйца – 1,1%.

При этом цены на алкоголь и сигареты выросли на 1%, связь – на 1,1%, рестораны и отели – на 1,2%, услуги ЖКХ – на 0,7%.

В то же время топливо подешевело на 6%, однако услуги проезда в автомобильном транспорте повысились на 2,5%.

Лучший результат за 5 лет: в Украине инфляция упала ниже 10%

Госстат

Как сообщал OBOZREVATEL, стратегия денежно-кредитной политики Национального банка Украины в 2019 году определяет цель по инфляции в среднесрочной перспективе на уровне 5%. Позже экономист объяснил, почему регулятор не сможет выполнить поставленные цели.

Читайте все новости по теме "Рост цен в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Рост цен в Украине
Место
Украина
Тег
Государственная служба статистики Украины
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Ничего. сейчас по заветам МВФ тарифы поднимите и все будет хорошо!
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Семенов Александр
Семенов Александр
Щас, выбегу на площадь Нахимова в Севастополе и гымн заспиваю !!!
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Семенов Александр, только тихонько, ФСБ не дремлет!!
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