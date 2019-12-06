Рада ликвидировала коррупционную "схему Яценко": что изменится для украинцев

В Украине полностью ликвидирована коррупционная часть механизма оценки стоимости недвижимости, известная как "схема Яценко".

Об этом стало известно во время прямой трансляции на официальном канале парламента. Стоит отметить, что за схемой с ненужными платежами фирмам-прокладкам, по данным OBOZREVATEL, стоят одиозные экс-нардепы Антон Яценко и Виталий Хомутынник (ближайший партнер олигархов Павла Фукса и Игоря Коломойского).

Для ликвидации "схем Яценко" Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект № 2047-д. За поправку проголосовали 330 народных депутатов.

Документ предусматривает, что с 1 января 2020 года вводится упрощенная модель оценки объектов недвижимости, которая позволит проводить автоматическую оценку в максимально сжатые сроки. Теперь собственники имущества могут оценить стоимость объекта с помощью Единой базы и, только если не согласятся с результатами проведенной автоматически оценки, будут обращаться к человеку-оценщику.

Доступ к базе, внесение и проверка информации, а также получение выписок стали абсолютно бесплатными. Полученная справка об оценочной стоимости объекта будет действовать в течение 30 календарных дней.

При этом оценщики смогут зарегистрировать отчет об оценке имущества исключительно с помощью квалифицированной электронной подписи.

Доход от продажи недвижимости будет определяться, исходя из цены в договоре купли-продажи, но не ниже оценочной стоимости (установленной системой автоматически или оценщиком).

Согласно тексту закона, информация из Единой системы про недвижимость и ее стоимость, в том числе отчеты об оценке, должна быть открытой с прямым неавторизованным доступом и возможностью скачать в форме открытых данных. Такая информация должна публиковаться в режиме онлайн на официальном сайте Фонда государственного имущества Украины (ФГИ).

Напомним, авторизованные электронные площадки появились в Украине в конце 2017 года во время принятия госбюджета на 2018 год. Одна из поправок в Налоговый кодекс предусматривала появление посредников в процессе внесения отчета об оценке недвижимости в Единую базу.

Во время работы оценщики передавали данные в Единую базу ФГИ и получали за это с каждой оценки порядка 1800 грн. За период с июля 2018 года по 10 октября 2019 года с населения в пользу площадок было взыскано более 700 млн грн. По данным СМИ, связанные с Яценко фирмы заработали на этой схеме 23 млн грн.

Как сообщал OBOZREVATEL:

На заседании налогового комитета Верховной Рады депутаты от фракции "Слуга народа" отказались поддержать отмену коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости жилья.

Нардеп Александр Дубинский заявил, что Офис президента Украины Владимира Зеленского хочет проверить народных депутатов, которые являются членами финансового комитета Рады от "Слуги народа", на детекторе лжи;

Скандал разгорелся из-за возможного подкупа народных депутатов. Большинство из “подозреваемых” являются членами налогового комитета и не голосовали за законопроект №2047, который имел цель ликвидировать коррупционные схемы при оформлении сделок с недвижимостью.

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