Льготное оформление "евроблях": в ГФС сделали заявление

В Украине не планируется продление льготного периода для таможенного оформления автомобилей на иностранной регистрации.

Об этом сообщил заместитель главы Государственной фискальной службы Виктор Кривицкий в Facebook, отметив, что с начала года в зонах таможенного контроля накопилась значительное количество авто.

"По информации, полученной мной в ходе рабочей встречи с главой комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Ниной Южаниной, продление льготного периода не планируется", – написал он.

"После 22 февраля 2019 года владельцы авто будут платить за оформление полную ставку акциза. Понятно, что размер таможенных платежей существенно возрастет", – уточнил Кривицкий.

Он также добавил, что с мая 2019 года к нарушителям таможенных режимов - "транзит" и "временный ввоз" - правоохранители начнут применять жесткие финансовые санкции вплоть до конфискации транспортного средства".

Василий Артюшенко, ZN.UA

Кривицкий призвал владельцев авто оперативно воспользоваться предоставленной законом льготой (до 22 февраля) и возможностью беспрепятственно пользоваться европейским автомобилем.

Как сообщал OBOZREVATEL:

8 ноября Верховная Рада поддержала новые правила растаможки автомобилей с европейской регистрацией в Украине.

Закон предусматривает введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема. Так, для бензиновых двигателей объемом до 3000 и более 3000 куб. см вводятся базовые ставки соответственно €50 и €100. Для дизельных двигателей объемом до 3500 и более 3500 куб. см вводятся базовые ставки соответственно €75 и €150.

Рада ввела крупные штрафы за нарушение правил ввоза таких автомобилей на территорию Украины. Владельцы машин на еврономерах не согласны с рядом положений этих законов, из-за чего во многих регионах Украины проходили акции протеста.

Согласно данным Государственной фискальной службы, в Украину в режим временного ввоза попали 2,7 млн автомобилей.

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