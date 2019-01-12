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Льготное оформление "евроблях": в ГФС сделали заявление

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В Украине не планируется продление льготного периода для таможенного оформления автомобилей на иностранной регистрации.

Об этом сообщил заместитель главы Государственной фискальной службы Виктор Кривицкий в Facebook, отметив, что с начала года в зонах таможенного контроля накопилась значительное количество авто.

"По информации, полученной мной в ходе рабочей встречи с главой комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Ниной Южаниной, продление льготного периода не планируется", – написал он.

"После 22 февраля 2019 года владельцы авто будут платить за оформление полную ставку акциза. Понятно, что размер таможенных платежей существенно возрастет", – уточнил Кривицкий.

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Он также добавил, что с мая 2019 года к нарушителям таможенных режимов - "транзит" и "временный ввоз" - правоохранители начнут применять жесткие финансовые санкции вплоть до конфискации транспортного средства".

Льготное оформление "евроблях": в ГФС сделали заявление

Василий Артюшенко, ZN.UA

Кривицкий призвал владельцев авто оперативно воспользоваться предоставленной законом льготой (до 22 февраля) и возможностью беспрепятственно пользоваться европейским автомобилем.

Льготное оформление "евроблях": в ГФС сделали заявление

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Тема
Авто на еврономерах
Место
Украина
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