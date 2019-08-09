Зеленский задумал легализовать казино: финансист назвал риски

Легализация в Украине казино в пятизвездочных отелях не решит проблему нелегального игорного бизнеса и не повысит туристическую привлекательность страны.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV финансист Василий Горбаль, комментируя заявление президента Владимира Зеленского о необходимости частичной легализации игорного бизнеса в Украине.

"Прогалина в развитии туристического кластера, особенно в черноморском регионе, не в отсутствии казино… Наш турист, который бы мог путешествовать в южные регионы, выбирает Турцию совсем по другим признакам, а не по наличию казино", – подчеркнул Горбаль.

Финансист напомнил, что в Украине не так много пятизвездочных отелей.

"Я не думаю, что это будет стимулировать развитие туристического кластера. Это добавит доходов владельцам отелей, возможно, добавит в государственный бюджет определенные суммы, но не больше", – пояснил он.

"Если мы говорим о теме развития Одессы, Херсонщины, юга, пятизвездочных отелей там не так много и надо думать над другими вещами, которые бы улучшили конкурентоспособность наших регионов по сравнению с Турцией. Пока мы Турции в туристической отрасли сильно проигрываем, но этому есть много других причин. Большинство туристов выбирает Турцию как место отдыха не из-за желания поиграть в автоматы", – заявил финансист.

Горбаль также напомнил, что в Киеве "фактически возле каждой станции метро по несколько заведений, которые под вывесками разнообразных лотерей работают".

"Это ни что иное, как залы игровых автоматов, которые работают полулегально, не говоря уже о сети казино полностью нелегальных. И размещены рядом удобно ломбарды. Все это создает достаточно негативный социальный эффект. Хотелось бы, чтобы мы при обсуждении темы не пришли к легализации того, что есть сейчас на улицах, где фактически надо просто жестко навести порядок и все это вычистить", – подчеркнул он.

"Мы можем очень гипотетически оценить средства, которые находятся в тени у этого бизнеса полулегального. Но это не говорит, что мы должны легализовать все эти вещи, сказать – теперь то, что вы клали в карман, будете платить государству. В маленьких городах и селах подальше от Киева всегда можно было встретить залы игровых автоматов. К сожалению, это начало возрождаться, только под другими вывесками", – отметил финансист.

nashkiev.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, будучи еще кандидатом в президенты Владимир Зеленский рассказал, что готов создать в нашей стране аналог американского Лас-Вегаса, где будут легализованы проституция и игорный бизнес.

8 августа во время официального визита в Турцию президент Зеленский подтвердил свое намерение легализовать казино в пятизвездочных отелях.

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