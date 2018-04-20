Квоты на импорт топлива: компания Коломойского проиграла

Межведомственная комиссия по международной торговле отказала ПАО "Укртатнафта" в специальном расследовании касательно квот на импорт нефтепродуктов.

Соответствующее решение Министерство экономического развития и торговли приняло 20 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"МКМТ рассмотрело заявление ОАО "Транснациональная финансово-промышленная нефтяная компания "Укртатнафта" по проведению специального расследования относительно импорта в Украину отдельных продуктов переработки нефтяного сырья (бензинов моторных и тяжелых дистиллятов (дизельного топлива)", – подчеркнули в пресс-службе.

Отмечается, что с учетом отсутствия резкого и непредвиденного роста импорта было принято решение о нецелесообразности начала специального расследования.

"В то же время, МКМТ прислушалась к мнению общественности о том, что внедрение барьеров на импорт может привести к дестабилизации рынка моторного топлива, возникновения дефицита и резкого роста цен как на топливо, так и на другие потребительские товары", – сообщили в министерстве.

Как сообщал "Обозреватель", лидер общественной организации "АвтоЕвросила" Олег Ярошевич накануне анонсировал решении Межведомственной комиссии по международной торговле касательно заявления "Укртатнафты" о введении квот на импорт топлива в Украину.

Кроме того, в Совете предпринимателей при Кабинете министров Украины отметили, что реализация инициативы компании приведет к росту затрат для аграриев на миллиарды гривень.