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3 мая • обновлено в 22:25
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Александр Литвин
Александр Литвин
Руководитель отдела экономики Все статьи автора

В Украине подешевеет доллар: аналитики рассказали, чего ждать в мае

22.1т
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В Украине курс доллара в ближайшее время опуститься ниже психологической отметки в 27 грн/$. Ситуация на валютном рынке стабилизируется, хотя девальвационные риски остаются.

О том, что будет с курсом доллара в начале мая – читайте в материале OBOZREVATEL.

Курс доллара опустится ниже 27 грн/$

Аналитики все еще настроены пессимистично: доллар будет дорожать, но не в первую неделю мая. Сейчас ситуация остается стабильной: ни крупных продаж, ни покупок ожидать не стоит. Ажиотажный спрос уже закончился, а доллар плавает около уже привычной отметки в 27 грн/$.

Накануне праздников и длинных выходных население продолжает продавать остатки сбережений в валюте, это может незначительно поддержать наличный рынок.

"Валютный рынок вяло реагирует на ситуацию, сохраняя атипичное движение в условиях низкой ликвидности. Часть населения, для пополнения гривни, продает перед праздниками валюту. Более сильные движения ждем после 11 мая, и сохраняем девальвационные ожидания", – рассказывает руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

Курс доллара в Украине

Курс доллара в Украине

Такая динамика наблюдается на фоне сообщений Министерства здравоохранения Украины о том, что стране удалось избежать стремительного распространения коронавируса. Кроме этого, уже с 11 мая возможно смягчение карантинных мероприятий.

Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб добавляет: "Вторую половину марта доллар устойчиво держался чуть выше отметки 27 грн. Последние два дня он закрепился ниже этого уровня, вернувшись к значениям, на которых не был с 17 марта. Отдельного внимания заслуживает снижение спреда между покупкой и продажей к "нормальному" значения, которого не было на рынке с начала марта. На пике валютной паники, в конце марта он расширялся до 5%. Низкие спреды свидетельствуют о сбалансированности спроса и предложения на рынке наличной валюты, полного отсутствия на нем "истеричной", эмоциональной составляющей".

"Последние два дня он закрепился ниже этого уровня, вернувшись к значениям, на которых не был с 17 марта. Отдельного внимания заслуживает снижение спреда между покупкой и продажей к "нормальному" значения, которого не было на рынке с начала марта", – говорит Иосуб.

При этом в "Альпари" ожидают на ближайшую неделю умеренное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,8 грн/$, а наличный доллар в банках – 26,8/27,0 грн/$.

Что будет с курсом доллара до конца года

Несмотря на то, что на данный момент курс доллара остается в стабильном диапазоне и пока еще имеет шансы на снижение, в 2020 году ожидается значительная девальвация. Во всяком случае, так говорится в пересмотренном Кабинетом министров прогнозе, который заложили в обновленном бюджете страны. Так, по оценкам правительства, в среднем за год стоимость валюты составит 29,5 грн/$.

Пересмотренный макропрогноз:

  • ВВП (прогноз на 2020 г.) сократится на 3,9%;

  • цены вырастут на 8,7% (ранее планировали 5,6%);

  • курс гривни составит 29,5 грн/$ (вместо 27 грн/$);

  • средняя зарплата за месяц – 11 тыс. грн (с учетом инфляции не изменится в сравнении с 2019 годом);

  • уровень безработицы – 9,4% (на 1,3% процентный пункт больше, чем в 2019 г.);

  • доходы бюджета сократятся на 120 млрд грн.

К слову, в макропрогнозе МВФ для Украины дана худшая оценка. Мы пострадаем сильнее, чем большинство соседних стран, говорится в отчете фонда. Бюджет Украины переписали с учетом, что падение составит 3,9%. Реальная же рецессия, уверены в МВФ, составит 7,7%. Для сравнения, Беларусь упадет на 6%, Россия – на 5,5%, Польша – на 4,6%, Хорватия – на 9%, Португалия – на 8%.

В Украине подешевеет доллар: аналитики рассказали, чего ждать в мае

Если такой прогноз для нас окажется верным, этот кризис мы переживем все же легче, чем предыдущие. В 2015-м мы упали на 9,8%, в 2009-м – на 15,1%, а в 1994-м – на 22,8%.

Но и здесь есть хорошая новость. МВФ ожидает, что уже в 2021-м экономика Украины вырастет на 3,6%. То есть кризис масштабный, но короткий. Впервые проблемы в экономике возникли не из-за структурных экономических проблем, краха рынков и накопленных дисбалансов, а из-за распространения вируса и карантина.

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Автор
Александр Литвин Александр Литвин
Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
курс валют доллар гривня
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