Доллар резко подорожал: гривня перешагнула психологическую отметку

Национальный банк за сутки опустил официальный курс гривни к доллару и евро. Американская валюта подорожала на 13 копеек за сутки, а европейская аж на 29 копеек. Таким образом доллар во вторник, 14 июля, установился на отметке 27,08 грн, а евро – 30,68 грн.

Об этом сказано на официальном сайте НБУ.

Курс НБУ на 14 июля

100 долларов США – 2708 грн;

100 евро – 3068 грн.

Курс доллара НБУ (Сайт НБУ)

Курс евро НБУ (Сайт НБУ)

НБУ публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

Покупка – 27,0 грн/$

Продажа – 27,2 грн/$

Курс доллара в банках (Минфин)

Евро:

Покупка – 30,2 грн/€

Продажа – 30,7 грн/€

Курс евро в банках (Минфин)

Курс валют в обменниках

Доллар:

Покупка – 27,06 грн/$

Продажа – 27,17 грн/$

Курс доллара в обменниках (kurs.com)

Евро:

Покупка – 30,68 грн/€

Продажа – 30,72 грн/€

Курс евро в обменниках (kurs.com)

Курс валют на черном рынке

Доллар:

Покупка – 27,06 грн/$

Продажа – 27,18 грн/$

Курс доллара на черном рынке (Минфин)

Евро:

Покупка – 30,4 грн/€

Продажа – 30,56 грн/€

Курс евро на черном рынке (Минфин)

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине курс доллара после значительного скачка развернулся. В ближайшую неделю, уверены аналитики, гривня плавно пойдет вверх, а доллар опустится ниже психологической отметки в 27 грн/$.