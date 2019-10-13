Курс доллара в Украине вырастет: когда и на сколько

Доллар в Украине до конца года подорожает и дойдет до отметки 26-26,5 грн/$.

Такой прогноз курса валют озвучил в эфире ObozTV директор Института социально-экономической трансформации, экономист Илья Несходовский.

"Сейчас будут действовать фундаментальные факторы, а именно – сезонное снижение национальной валюты до Нового года и, возможно, в начале следующего года. Этот тренд является стабильным. Он связан с тем, что у нас увеличивается импортная деятельность, в частности – закупки как товаров, так и услуг перед Новым годом", – рассказал Несходовский.

"Также у нас осуществляются закупки топлива. Не определена ситуация по транзиту газа через территорию Украины. Плюс урожай и так далее", – добавил он.

По словам экономиста, "у нас скорее всего в ближайшее время до конца этого года будет постепенная девальвация примерно до 26-26,5 грн/$".

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Как сообщал OBOZREVATEL, украинская гривня в 2019 году заняла второе место в мире по темпам укрепления валюты.

В проект государственного бюджета на 2020 год заложен курс доллара 28,2 грн/$.

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