Курс доллара в Украине: экономист дал прогноз на осень

Курс доллара в Украине осенью сохранит стабильность, ослабления гривни до заложенного в госбюджете-2019 курса 29,4 грн/$ не ожидается.

Такой прогноз относительно колебаний американской валюты дал в эфире ObozTV экономист Евгений Невмержицкий.

"Я надеюсь на то, что гривня продолжит свою стабильность, потому что на протяжении всего лета она укреплялась, и те выплаты, которые мы должны были платить, тот груз, который висел, не повлиял на стабильность гривни. Это подтверждает, что с экономической точки зрения нет серьезных оснований для того, чтобы гривня уменьшалась к основным валютам и девальвировала", – заявил он.

По мнению экономиста, в Украине сложились предпосылки для удержания стабильного курса, поскольку Национальный банк накопил достаточно резервов для уплаты своих долговых обязательств.

"На мой взгляд, курс не достигнет бюджетного уровня. Бюджет, который принимался предыдущей властью – там своя была политика. Определенным образом она продолжается, но сейчас курс на стабилизацию. Уровень гривни в бюджете не был экономически обоснованным", – пояснил Невмержицкий.

censor.net.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, руководитель аналитического отдела Forex Club Андрей Шевчишин ранее спрогнозировал, что в сентябре доллар стабилизируется около 25-25,8 грн. Но если депутаты примут решение открыть рынок земли, доллар может опуститься до 24,7 грн.

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