Какой курс доллара ждет украинцев в ноябре: аналитик назвал новую стоимость

Курс доллара в ноябре сохранится на уровне 25 грн/$, несмотря на то, что многие ожидают снижение курса гривни к доллару к более низким отметкам. Сейчас же средний курс гривны к американской валюте в продаже установлен на уровне около 24,7 – 24,8 грн/$.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщил аналитик Альпари Максим Пархоменко. По его мнению, в реальности у гривни шансов намного больше укрепиться или удержаться на текущих отметках, чем уйти в пике.

"На данный момент нет особых драйверов для снижения гривни. Единственное, что может подпортить настроение нашей валюте, это ухудшение отношений с МВФ и снижение темпов в переговорном процессе", – говорит аналитик.

"Также неясна позиция относительно динамики переговорного процесса с "Газпромом". На данный момент он готов продлить контракт на транзит газа, который будет наполнять существенно наш бюджет, при этом соглашается сделать это только в рамках Европейского законодательства, которое в данный момент не введено у нас в стране и скорее всего не будет реализовано в этом году. Оно, в частности, предполагает андбандинг "Нафтогаза", и с этим в парламенте возникли сложности", – добавил он.

"Громадське"

По словам Пархоменко, сегодня спрос на гривню достаточно высокий, кроме этого есть еще ряд факторов, который поможет держать курс украинской валюты стабильным.

"Также рекордный урожай позволяет наращивать объемы валютных поступлений, и в паре с этим "Нафтогаз" готовится к холодной зиме не только со стороны градусника, а и отношений с "Газпромом", в связи с этим выходит на рынки и заимствует дополнительные 500-700 млн долларов в ближайшем периоде. При успешных операциях на рынке капитала он может сформировать подушку свыше 1 млрд долларов, что позволит нам встретить зиму во всеоружии", – считает аналитик.

Пархоменко подытожил, что "пока для гривни не возникает сложностей. Это не позволит ей сильно снижаться и расти выше отметки в 25,20. На ноябрь курс будет находиться вблизи отметки в 25 гривен за доллар".

Как сообщал OBOZREVATEL:

31 июля гривня в банках пробила психологическую отметку. В частности, средний курс гривни к американской валюте в покупке был установлен на уровне 24,78 грн/$.

25 сентября доллар упал до 24,20 грн/$ – минимума за последние четыре года. Ниже курс был только в январе 2016 года.

Международный валютный фонд прогнозирует, что до конца 2019 года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн/$.

В 2020 году МВФ ожидает, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году гривня будет стоить 28,7 грн/$.

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