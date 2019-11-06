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6 ноября • обновлено в 10:36
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Какой курс доллара ждет украинцев в ноябре: аналитик назвал новую стоимость

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Курс доллара в ноябре сохранится на уровне 25 грн/$, несмотря на то, что многие ожидают снижение курса гривни к доллару к более низким отметкам. Сейчас же средний курс гривны к американской валюте в продаже установлен на уровне около 24,7 – 24,8 грн/$.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщил аналитик Альпари Максим Пархоменко. По его мнению, в реальности у гривни шансов намного больше укрепиться или удержаться на текущих отметках, чем уйти в пике.

"На данный момент нет особых драйверов для снижения гривни. Единственное, что может подпортить настроение нашей валюте, это ухудшение отношений с МВФ и снижение темпов в переговорном процессе", – говорит аналитик.

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"Также неясна позиция относительно динамики переговорного процесса с "Газпромом". На данный момент он готов продлить контракт на транзит газа, который будет наполнять существенно наш бюджет, при этом соглашается сделать это только в рамках Европейского законодательства, которое в данный момент не введено у нас в стране и скорее всего не будет реализовано в этом году. Оно, в частности, предполагает андбандинг "Нафтогаза", и с этим в парламенте возникли сложности", – добавил он.

Какой курс доллара ждет украинцев в ноябре: аналитик назвал новую стоимость

"Громадське"

По словам Пархоменко, сегодня спрос на гривню достаточно высокий, кроме этого есть еще ряд факторов, который поможет держать курс украинской валюты стабильным.

"Также рекордный урожай позволяет наращивать объемы валютных поступлений, и в паре с этим "Нафтогаз" готовится к холодной зиме не только со стороны градусника, а и отношений с "Газпромом", в связи с этим выходит на рынки и заимствует дополнительные 500-700 млн долларов в ближайшем периоде. При успешных операциях на рынке капитала он может сформировать подушку свыше 1 млрд долларов, что позволит нам встретить зиму во всеоружии", – считает аналитик.

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Пархоменко подытожил, что "пока для гривни не возникает сложностей. Это не позволит ей сильно снижаться и расти выше отметки в 25,20. На ноябрь курс будет находиться вблизи отметки в 25 гривен за доллар".

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Тема
Эксклюзив
Место
Украина
Теги
курс валют МВФ
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