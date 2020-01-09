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9 января • обновлено в 09:03
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Доллар в банках заметно подорожал: за сколько можно купить валюту в Украине

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В Украине курс доллара в четверг, 9 января, поднялся на 11 копеек.

В частности, средний курс гривни к американской валюте в продаже был установлен на уровне 24,18 грн/$. Об этом свидетельствуют данные банковских учреждений.

В то же время средний курс продажи евро в банках снизился на 2 копейки и составил 26,84 грн/€.

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Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 23,83 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подорожала на 16 копеек.

Курс гривни по отношению к евро НБУ установил на уровне 26,49 грн/€.

Таким образом, европейская валюта подорожала на 10 копеек.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

В Украине курс доллара в четверг, 9 января, поднялся на 11 копеек

В Украине курс доллара в четверг, 9 января, поднялся на 11 копеек

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
гривня евро доллар
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