Курс доллара развернулся: сколько стоит валюта после новогодних праздников

В Украине курс доллара за последнюю неделю снизился на 56 копеек.

В частности, средний курс гривни к американской валюте в продаже был установлен на уровне 24,07 грн/$. Об этом свидетельствуют данные банковских учреждений.

В то же время средний курс продажи евро в банках упал на 65 копеек и составил 26,86 грн/€.

Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 23,67 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подешевела на 1 копейку.

Курс гривни по отношению к евро НБУ установил на уровне 26,39 грн/€.

Таким образом, европейская валюта подешевела на 3 копейки.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

В Украине курс доллара за последнюю неделю снизился на 56 копеек

Как сообщал OBOZREVATEL:

Международный валютный фонд прогнозировал, что до конца 2019 года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн/$.

В 2020 году МВФ ожидает, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году гривня будет стоить 28,7 грн/$.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!