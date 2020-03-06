Доллар заметно подешевел: опубликован курс

Национальный банк Украины в пятницу, 6 марта, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 24,74 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подешевела на 15 копеек. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Курс гривни по отношению к евро НБУ зафиксировал на уровне 27,69 грн/€.

Таким образом, за день европейская валюта подешевела на 1 копейку.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Курс в банках

Средний курс американской валюты в продаже в банках утром опустился на 15 копеек – до 24,79 грн/$.

В то же время средний курс продажи евро в банках упал на 9 копеек и составил 27,73 грн/€.

Национальный банк Украины в пятницу, 6 марта, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 24,74 грн/$

Как сообщал OBOZREVATEL:

Международный валютный фонд прогнозировал, что до конца 2019 года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн/$.

В 2020 году МВФ ожидает, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году будет стоить 28,7 грн/$.

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