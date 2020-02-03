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3 февраля • обновлено в 10:05
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Официальный курс доллара подскочил и пробил новую отметку

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Национальный банк Украины в понедельник, 3 февраля, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 25,02 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подорожала на 11 копеек. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

При этом в Украине банкиры ожидают, что в первые дни февраля курс доллара закрепится в районе 25 грн/$, но гривня может подешеветь еще сильнее.

Прогнозный диапазон на конец этой недели: 24,9–25,35 грн/$.

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Курс гривни по отношению к евро НБУ зафиксировал на уровне 27,65 грн/€.

Таким образом, за выходные европейская валюта подорожала на 18 копеек.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

При этом средний курс американской валюты в продаже в банках вырос на 3 копейки – до 25,15 грн/$.

В то же время средний курс продажи евро в банках поднялся на 20 копеек и составил 27,81 грн/€.

Национальный банк Украины в понедельник, 3 февраля, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 25,02 грн/$

Национальный банк Украины в понедельник, 3 февраля, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 25,02 грн/$

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
гривня евро доллар
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