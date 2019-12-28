Доллар в банках резко подорожал и пробил новую отметку

В Украине курс доллара в субботу, 28 декабря, вырос на 63 копейки.

В частности, средний курс гривни к американской валюте в продаже был установлен на уровне 24,13 грн/$, свидетельствуют данные банковских учреждений.

В то же время средний курс продажи евро в банках вырос на 85 копеек и составил 26,91 грн/€.

Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 23,68 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подорожала на 38 копеек.

Курс гривни по отношению к евро НБУ установил на уровне 26,42 грн/€.

Таким образом, за день европейская валюта подорожала на 62 копейки.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

В Украине курс доллара в субботу, 28 декабря, вырос на 63 копейки

Как сообщал OBOZREVATEL:

Международный валютный фонд прогнозировал, что до конца 2019 года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн/$.

В 2020 году МВФ ожидает, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году гривня будет стоить 28,7 грн/$.

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