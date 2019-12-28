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28 декабря • обновлено в 10:07
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Доллар в банках резко подорожал и пробил новую отметку

6.3т
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В Украине курс доллара в субботу, 28 декабря, вырос на 63 копейки.

В частности, средний курс гривни к американской валюте в продаже был установлен на уровне 24,13 грн/$, свидетельствуют данные банковских учреждений.

В то же время средний курс продажи евро в банках вырос на 85 копеек и составил 26,91 грн/€.

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Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 23,68 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подорожала на 38 копеек.

Курс гривни по отношению к евро НБУ установил на уровне 26,42 грн/€.

Таким образом, за день европейская валюта подорожала на 62 копейки.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

В Украине курс доллара в субботу, 28 декабря, вырос на 63 копейки

В Украине курс доллара в субботу, 28 декабря, вырос на 63 копейки

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
Национальный банк Украины евро доллар
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Ракушка пошла в пике. Щемитесь, чубатые.
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