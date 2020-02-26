Доллар и евро подорожали в банках Украины

В Украине курс доллара в среду, 26 февраля, поднялся на 4 копейки.

В частности, средний курс гривни к американской валюте в продаже был установлен на уровне 24,59 грн/$. Об этом свидетельствуют данные банковских учреждений.

В то же время средний курс продажи евро в банках вырос на 5 копеек и составил 26,71 грн/€.

Национальный банк Украины зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 24,53 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подорожала на 4 копейки.

Курс гривни по отношению к евро НБУ зафиксировал на уровне 26,60 грн/€.

Таким образом, за день европейская валюта подорожала на 9 копеек.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Национальный банк Украины зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 24,53 грн/$

Как сообщал OBOZREVATEL:

Международный валютный фонд прогнозировал, что до конца 2019 года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн/$.

В 2020 году МВФ ожидает, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году гривня будет стоить 28,7 грн/$.

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