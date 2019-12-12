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12 декабря • обновлено в 09:42
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Доллар побил новый рекорд: сколько стоит валюта в Украине

2.1т
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Национальный банк Украины в четверг, 12 декабря, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 23,60 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подешевела на 8 копеек, свидетельствуют данные НБУ.

Это является максимальным значением за период с января 2016 года.

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Курс гривни по отношению к евро НБУ зафиксировал на уровне 26,14 грн/€.

Таким образом, за день европейская валюта подешевела на 10 копеек.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

При этом средний курс гривни к американской валюте в продаже в банках снизился на 7 копеек – до 23,69 грн/$.

В то же время средний курс продажи евро в банках снизился на 5 копеек и составил 26,31 грн/€.

Национальный банк Украины в четверг, 12 декабря, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 23,60 грн/$

Национальный банк Украины в четверг, 12 декабря, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 23,60 грн/$

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
доллар евро гривня
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
сейчас скупят дешевый доллар те, кому положено, а потом украинцам будет сюрприз... помянете мои слова...
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Хо Хол
Хо Хол
Xpюканы берут кредиты долларами = доллар дешевеет = xpюканам приходится возвращать больше xpювен. Инвесторы довольны :D
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