Доллар и евро резко подскочили: сколько стоит валюта в Украине

Национальный банк Украины в четверг, 12 марта, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 25,62 грн/$.

За день американская валюта подорожала на 31 копейку. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Курс гривни по отношению к евро НБУ зафиксировал на уровне 29,04 грн/€.

Таким образом, европейская валюта подорожала на 25 копеек.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Курс в банках

Средний курс американской валюты в продаже в банках утром поднялся на 66 копеек – до 26,42 грн/$.

В то же время средний курс продажи евро в банках вырос на 72 копейки и составил 29,99 грн/€.

Национальный банк Украины в четверг, 12 марта, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 25,62 грн/$

Как сообщал OBOZREVATEL:

Международный валютный фонд прогнозировал, что до конца 2019 года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн/$.

В 2020 году МВФ ожидает, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году будет стоить 28,7 грн/$.

Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует ослабление гривни в 2020 году. К этому приведет цикл смягчения ставки Национального банка и снижение притока нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа.

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