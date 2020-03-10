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10 марта • обновлено в 09:09
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Курс доллара подскочил: сколько стоит валюта в Украине

3.6т
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Национальный банк Украины во вторник, 10 марта, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 24,92 грн/$.

За выходные американская валюта подорожала на 18 копеек. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Курс гривни по отношению к евро НБУ зафиксировал на уровне 28,23 грн/€.

Таким образом, европейская валюта подорожала на 54 копейки.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Курс в банках

Средний курс американской валюты в продаже в банках утром опустился на 3 копейки – до 25,04 грн/$.

В то же время средний курс продажи евро в банках снизился на 7 копеек и составил 28,33 грн/€.

Национальный банк Украины во вторник, 10 марта, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 24,92 грн/$

Национальный банк Украины во вторник, 10 марта, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 24,92 грн/$

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
гривня евро доллар
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Через час будет 40 гривен.
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