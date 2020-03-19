Курс биткоина вновь устремился вверх: почем покупают BTC

Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (Bitcoin) в четверг, 19 марта, выросла в цене, покорив следующий уровень в $5300.

Об этом свидетельствуют данные торгов портала CoinMarketCap.

Так за сутки биткоин подорожал на 3,27% и торгуется на уровне $5357. При этом остальные криптовалюты подорожали вслед за BTC.

Цена на Ethereum поднялась на 3,7% и сейчас находится на отметке в $117. XRP вырос на 1,47% и торгуется на уровне $0,14. Bitcoin Cash подорожал на 2,59%, монета находится на отметке $182. Litecoin в плюсе на 4,25% и оценивается в $34.

Капитализация рынка криптовалют на данный момент составляет 152 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится 64,2% всего рынка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлый вторник рынок криптовалют демонстрировал неплохие темпы роста после сильнейшей корреккции.

При этом отметим, что пандемия коронавируса, объявленная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), отменила крупные форумы в криптовалютном мире, что не могло не сказаться на настроениях энтузиастов и привело к падению всего рынка.

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