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Курченко стал единственным поставщиком угля из "Л/ДНР"

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Компания "Газ-Альянс", подконтрольная беглому олигарху Сергею Курченко, назначена единственным поставщиком угля с территорий так называемых ДНР и ЛНР.

Соответствующую информацию подтверждает "депутат Народного совета ДНР" Владислав Бриг, а также источник в руководстве угольной компании "Ровенькиантрацит", которая работает в "ЛНР", сообщает РБК.

Информацию о передаче структурам Курченко монополии на экспорт угля из оккупированных территорий Донбасса подтверждает и проект обращения российских угольных трейдеров, которые ранее также вели торговлю этим углем.

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Трейдеры недовольны новой схемой поставок и подготовили обращение на имя президента России Владимира Путина, председателя правительства Дмитрия Медведева, директора ФСБ Александра Бортникова, генерального прокурора Юрия Чайки и министра экономического развития Максима Орешкина.

"В документе говорится, что 14 марта 2018 года Министерство экономического развития России направило телеграмму "РЖД Логистике", в которой сообщается о запрете вывозить уголь из "ДНР" и "ЛНР" для всех компаний, за исключением "Газ-Альянса", – сообщил источник.

В то же время в "РЖД Логистике" отмечают, что не получали такой телеграммы. В Минэкономики России на вопрос о предоставлении "Газ-Альянсу" статуса эксклюзивного поставщика угля с Донбасса ответили, что он "не входит в сферу деятельности ведомства".

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"Это все делается в рамках работы "Внешторгсервиса" по предприятиям, перешедшим под госуправление. Компания "Внешторгсервис" взяла на себя управление предприятиями "ДНР" и "ЛНР", а "Газ-Альянс" отвечает за сбыт их продукции (металла и угля). Это абсолютно гуманитарный неприбыльный проект, нужно это понимать", — отметил Бриг.​

В итоге зарегистрированные в Ростовской области и оккупированном Крыму трейдеры пожаловались на убытки из-за простоя вагонов с углем.

"Срываются договоры и международные контракты. Для угольных трейдеров это ущерб на миллионы рублей", – заявил "бывший высокопоставленный чиновник ЛНР".

По его словам, трейдеры ожидают решений от властей так называемых республик.

Как сообщал "Обозреватель", ранее украинский суд конфисковали нефтепродукты Курченко на 800 млн гривен.

Персона
Сергей Курченко
Место
Украина
Объект
Новости Донбасса
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