Курченко стал единственным поставщиком угля из "Л/ДНР"

Компания "Газ-Альянс", подконтрольная беглому олигарху Сергею Курченко, назначена единственным поставщиком угля с территорий так называемых ДНР и ЛНР.

Соответствующую информацию подтверждает "депутат Народного совета ДНР" Владислав Бриг, а также источник в руководстве угольной компании "Ровенькиантрацит", которая работает в "ЛНР", сообщает РБК.

Информацию о передаче структурам Курченко монополии на экспорт угля из оккупированных территорий Донбасса подтверждает и проект обращения российских угольных трейдеров, которые ранее также вели торговлю этим углем.

Трейдеры недовольны новой схемой поставок и подготовили обращение на имя президента России Владимира Путина, председателя правительства Дмитрия Медведева, директора ФСБ Александра Бортникова, генерального прокурора Юрия Чайки и министра экономического развития Максима Орешкина.

"В документе говорится, что 14 марта 2018 года Министерство экономического развития России направило телеграмму "РЖД Логистике", в которой сообщается о запрете вывозить уголь из "ДНР" и "ЛНР" для всех компаний, за исключением "Газ-Альянса", – сообщил источник.

В то же время в "РЖД Логистике" отмечают, что не получали такой телеграммы. В Минэкономики России на вопрос о предоставлении "Газ-Альянсу" статуса эксклюзивного поставщика угля с Донбасса ответили, что он "не входит в сферу деятельности ведомства".

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"Это все делается в рамках работы "Внешторгсервиса" по предприятиям, перешедшим под госуправление. Компания "Внешторгсервис" взяла на себя управление предприятиями "ДНР" и "ЛНР", а "Газ-Альянс" отвечает за сбыт их продукции (металла и угля). Это абсолютно гуманитарный неприбыльный проект, нужно это понимать", — отметил Бриг.​

В итоге зарегистрированные в Ростовской области и оккупированном Крыму трейдеры пожаловались на убытки из-за простоя вагонов с углем.

"Срываются договоры и международные контракты. Для угольных трейдеров это ущерб на миллионы рублей", – заявил "бывший высокопоставленный чиновник ЛНР".

По его словам, трейдеры ожидают решений от властей так называемых республик.

Как сообщал "Обозреватель", ранее украинский суд конфисковали нефтепродукты Курченко на 800 млн гривен.